Oblačno i hladnije: U Zaječaru do 21 stepen

U celoj zemlji biće pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

U Srbiji danas će biti pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina posle podne na jugoistoku i istoku. Vetar će biti slab i umeren, ujutro i prepodne južni i jugoistočni, zatim zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 19 stepeni do 23 stepena, posle podne i uveče u daljem padu.

U Zaječaru pretežno oblačno. Vetar umeren, jugozapadni. Najniža temperatura oko 10 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.

Do kraja septembra u Srbiji će biti osetno hladnije, s temperaturama za 10 do 12 stepeni nižim, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Do utorka će u Srbiji biti promenljivo oblačno i sveže, mestimično s kišom. Od srede razvedravanje, od četvrtka i toplije.

Biometeorološka prognoza za subotu 26. septembar 2020.

Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje opreznost usled nepovolјnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i srčani bolesnici. Nervoza, reumatski bolovi i glavobolјa mogu biti izraženi u jačoj formi. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

AMSS: Nema gužvi na naplatnim rampama i graničnim prelazima

Iz AMSS-a soapštavaju da na naplatnim rampama na auto-putevima i na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja.

Osetno hladnjije vreme praćeno povremenom kišom, pljuskovima i grmljavinom će otežavati vožnju, usporavati kretanje vozila, ali biti i moguć razlog zastoja i vanrednih prekida u saobraćaju, saopštili su iz AMSS-a.