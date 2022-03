Evro dizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koštaće 179 dinara po litru.

Ovaj način obračuna maksimalnih cena određenih vrsta goriva na pumpama važiće od 11. marta do 11. aprila.

Uredbom se utvrđuje maksimalna maloprodajna cena i obavezuju benzinske pumpe da kupcima gorivo isporučuju isključivo – utakanjem u rezervoare vozila.

„Prosečne veleprodajne cene derivata evro dizel i evro premijum BMB 95 na teritoriji Republike Srbije obračunava Ministarstvo rudarstva i energetike svakog petka i najkasnije do 13 časova dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, do prestanka važenja ove uredbe. Najviše maloprodajne cene derivata evro dizel i evro premijum BMB 95 utvrđuje Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija svakog petka i objavljuje na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova, do prestanka važenja ove uredbe“, stoji u uredbi.

Benzinske pumpe, kako je predviđeno ovom uredbom, dužne su da maloprodajne cene goriva evro dizel i evro premijum BMB 95, koje ne smeju da budu više od najviših maloprodajnih cena utvrđenih od strane Ministarstva trgovine, primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine.

Do sada je, podsetimo, na snazi bila uredba kojom je na pumpama bila ograničena maksimalna cena evro dizela na 179 dinara, a benzina BMB 95 na 171 dinar.

izvor: n1info.com