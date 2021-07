Obeležavanje Svetskog dana borbe protiv hepatitisa, besplatno testiranje

Svetski dan borbe protiv hepatitisa se obeležava 28. jula svake godine. Cilj jeste da se skrene pažnja javnosti o načinima prenošenja virusa, faktorima rizika, potrebama testiranja kao i o načinima lečenja ove infekcije.

Virusi hepatitisa su dobili nazive prema abecedi, pa tako imamo virus hepatitisa A, B, C, D, E i G. Ono što je zajedničko za svaki od navedenih jeste napad na jetru, ali i na oštećenje drugih organa i tkiva.

,,Povodom obeležavanja Svetskog dana hepatitisa, 28. jula, Zavod za javno zdravlje ,,Timok”, u Zaječaru organizuje besplatno testiranje na hepatitis B i C u okviru DPST savetovališta. Svi zainteresovani građani će bez uputa i zdravstvene knjižice u sredu, četvrtak i petak (28, 29. i 30. 7. 2021. godine) u prostorijama Zavoda za javno zdravlje ,,Timok” u Zaječaru, ulica Sremska 13, u periodu od 10 do 14 časova, moći da se testiraju na prisustvo virusa koji izaziva B i C hepatitis. ,,Hepatitis ne može da čeka!”

Zbog toga vas pozivamo da dođete i time nešto učinite za svoje zdravlje” glasi saopštenje je iz Zavoda za javno zdravlje ,,Timok”.