Matična biblioteka „Svetozar Marković“ u Zaječaru tokom leta radiće po izmenjenom radnom vremenu.

Zaječarska biblioteka od 1. jula do 31. avgusta 2021. radnim danima će raditi od 7 do 15 sati, ali će za korisnike biti otvorena od 7 do 14.30 sati.

Tokom jula i avgusta, ova ustanova neće raditi subotom.