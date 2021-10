Novi poraz Timoka, Mačva slavila na Kraljevici

Fudbaleri Timoka 1919 doživeli su poraz u 13. kolu Prve lige Srbije od ekipe Mačve minimalnim rezultatom 1:0.

Kao i u prethodnoj utakmici kod kuće, kada je Timok ukrstio snage sa prvoplasiranom Inđijom i bio bolji rival, na papiru bolja ekipa nije uspevala da nadigra “Bele labudove” pod Kraljevicom. Imao je ponovo Timok tokom prvog poluvremena utakmice više prilika, ali kvalitetniju igru nije uspeo da kruniše pogotkom.

U drugom delu, kao po šablonu, Timok pada, protivnik preuzima inicijativu i u 78. minutu dolazi do prednosti pogotkom Lazara Marjanovića. Nakon gola se bude domaći, dolaze čak i do prilike da poravnaju rezultat preko iskusnog Ivice Jovanovića, koji iz neposredne blizine u 83. minutu promašuje čist zicer. Do kraja nije Timok uspeo da se vrati u meč, pa su sva tri boda otišla u Šabac.

Zaječarska ekipa nalazi se u velikoj krizi rezultata, več 6 vezanih kola ne zna za trijumf, a cenu za to je platio i bivši šef struke, Vojkan Rajčić, koga je zamenio Tomas Vasov, ali je i njegov debi završen porazom. Videćemo može li Vasov u nastavku sezone da podigne ekipu koja je dobro startovala, delovalo je da Timok ima kvalitet za središnji deo tabele, ali nakon veoma loše serije rezultata deluje da će čak morati da se bori i za opstanak.

Naredni meč “Bele labudove” očekuje u subotu, 23. oktobra, kada će gostovati u Beogradu ekipi Grafičara.