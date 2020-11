Novi korona rekord, 6109 novoobolelih, 29 osoba preminulo

Prema podacima Ministarstva zdravlja u poslednja 24 časa u Srbiji je zabeleženo 6109 novih slučajeva zaraze virusom covid19, a 29 osoba je preminulo od posledica infekcije ovim virusom.

U poslednja 24 časa testirano je 18 980 osoba, a zabeležene su rekordne brojke po broju novozaraženih i preminulih u toku jednog dana.

Na respiratorima je 186 pacijenata.

Nakon najnovijih informacija zakazan je novi sastanak Kriznog štaba za borbu protiv virusa covid 19, koji će biti održan već sutra, a premijerka Ana Brnabić ranije je najavila da ako postojeće mere ne donesu željeni rezultat, neće se čekati do 1. decembra do kada su one oročene, već će biti uvedene nove, još restriktivnije.