Novembarsko istraživanje Demostata: U Beogradu većina birača za opoziciju

Građani Srbije su većinski za dogovor opozicije, ali ne i za izlazak u jednoj ideološki raznorodnoj koloni, pokazalo je novembarsko istraživanje javnog mnjenja Demostata koje je danas predstavljeno u beogradskom Medija centru. Prema istraživanju, većina opredeljenih birača u Beogradu je za opoziciju.

Prema istraživanju Demostata, kada su u pitanju izbori za Skupštinu Beograda, na uzorku za Beograd, 46% za vlast, 54% za opoziciju. „Ali to ne znači da će opozicija da pobedi, jer u toj opoziciji ima 10% glasova koji su bačeni – odnosno partije ne mogu da pređu cenzus“, naveo je sociolog Srećko Mihajlović na predstavljanju rezultata.

To ipak ne znači da kad bi se sve opozicione partije ujedinile, da bi pobedile SNS, jer građani su većinski za dogovor opozicije, ali ne i za jednu kolonu, navodi on, objašnjavajući da je to zbog raznorodnih ideoloških opredeljenja koje ne bi dovelo do sinergije. Sa druge strane, kaže, pristalice naprednjaka insistiraju na jednoobraznosti mišljenja i na sabornosti.

Što se tiče Srbije, 55% za vlast, 45% protiv vlasti.

Prema istraživanju, partije oko SSP, DS, NS i PSG imaju oko 16%, Ne davimo Beograd, Ekološki ustanak i Nebojša Zelenović 9%, DSS, POKS 7%, Dveri, Zavetnici 5%, a ostali 8 odsto.

Istraživanja javnog mnjenja obavljena su, ističe se, pre protesta, a istraživači su naveli da trećina građana Srbije podržava proteste.

U istraživanju nisu pitali za koju koaliciju ćete glasati, jer nije bilo koalicija u vreme sprovođenja istraživanja, navodi reporterka N1. Pristalice izbora su klasifikovane u verovatne koalicije.

Istraživanje, zbog pandemije, nije obavljeno terenski, već telefonski. Telefonska istraživanja nisu pouzdana kao razgovor licem u lice, postoji ustručavanje od priznavanja istine u telefonskom razgovoru i sagovornici više govore poželjno mišljenje, istaknuto je.

izvor: n1info.com