Nove nedoumice: Šta je delta soj i kako protiv njega?

Gotovo svima se činilo da virus polako nestaje i vraća nam naše stare živote. Ovakvo mišljenje, na nivou nacije, uzrdmao je skok zaraženih u Srbiji ali i jučerašnja potvrda da je u Crnoj Gori prisutan delta soj SARS-CoV-2.

Nakon puno ključnih dana, nedelja i meseci, građani Srbije kao da su više izmoreni samom mišlju o virusu Covid-19, a da ne pominjemo odnos prema prevenciji.

Neminovno je da se delta soj širi velikom brzinom. Ova činjenica dala je prostor nagađanju da je upravo vakcina krivac pojave mutacije virusa, što nije i dokazano. Stručnjaci smatraju da delta soj pruža virusu mogućnost da se jednostavnije veže za ljudske ćelije. Pored delta soja, čija je prenosivost velika, delta plus sadrži mutacije dva soja – delta i beta.

Smatra se i da je delta soj otporniji na vakcine ali da upravo vakcinacija pruža dovoljno snažnu zaštitu od ovog virusa. Sa druge strane, stručnjaci su mišljenja da delta plus inficira čak i one koji su potpuno vakcinisani, a može dovesti i do smrtnih ishoda.