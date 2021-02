Nosila sa točkićima za Tetjanu Stojković iz Lenovca

Tetjana Stojković iz Lenovca kod Zaječara boluje od retke bolesti, zbog koje ne ustaje iz kreveta, već mora da leži. Kako bi Tetjana mogla ponovo da se kreće, neophodno je da se nabavi strečer – transportni krevet sa točkićima, čija je vrednost 65.000 dinara.

Tetjana Stojković živi u selu Lenovac, u blizini Zaječara. Vrlo skromno, živi sa mužem i ćerkom koja ima 9 godina. Nemaju zemlje, niti stoke, jedini prihodi njihove porodice su njena invalidska penzija i novčana pomoć za negu drugog lica.

Pored tetraplegije G825 (non specificata) i tetraplegija G824 (triplegija spastica), boluje od retke bolesti G950 Sringomyelia et syringobulbia, zbog kojih mora 24/7 DA LEŽI U KREVETU, SA ISPRAVLJENOM KIČMOM. To znači da ne sme da ustaje, ne sme da sedi u kolicima, zbog čega iz svoje sobe nije izašla od povratka iz bolnice, prošle godine.

Tetjani su zato neophodna nosila, odnosno TRANSPORTNI KREVET SA TOČKIĆIMA tzv. strečer.

Zarobljena u svojoj kući, bez medicinske nege, ona ne može da reši ni manje zdravstvene probleme (zamena naočara, zbog rasta dioptrije), a kamo li one ozbiljnije sa kojima se suočava, kao hipertenzija i srčane tegobe. Najobičnije svakidašnje aktivnosti, bilo kakvi izlasci iz kuće, za nju su postali nedostižan luksuz.

Cilj akcije je prikupiti 65.000 dinara, kako bi se Tetjani Stojković obezbedila transportna nosila sa točkićima.

“Obraćamo se svim dragim ljudima dobre volje, koji su u mogućnosti da pomognu i doniraju novac, kako bismo Tetjani obezbedili transportna nosila sa točkićima, koja bi joj omogućila da stekne povoljnije uslove za lečenje i život”, poručuju iz Fondacije “Iskorak”.

Više informacija kako donirati novac, možete naći na fondacijaiskorak.rs.