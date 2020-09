Nikola Milenković osvojio srebro na turniru u kik boksu u Bugarskoj

Zaječarski kik bokser Nikola Milenković ostvario je veliki uspeh na Međunarodnom turniru održanom u bugarskom Kozloduju minulog vikenda, gde je u izuzetno jakoj konkurenciji osvojio srebrnu medalju.

Na turniru su učestvovali takmičari iz Bugarske, Rumunije, Moldavije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije, a Milenković je nastupio u disciplini lou kik (low kick), u kategoriji boraca do 71 kilograma i odličnim nastupom prokrčio sebi put do finala, gde ga je povreda sprečila da završi borbu do kraja.

“Zaista sjajan utisak nosim iz Bugarske, izuzetno jak turnir i prvo takmičenje nakon pauze zbog korona virusa i odmah medalja. Mogla je da bude i sjajnija, ali u polufinalnoj borbi zadobio sam povredu i nisam mogao da pružim maksimum u finalu i odradim finalnu borbu, ističe Milenković na početku razgovora za “Glas sporta”, a mi vam prenosimo i delić atmosfere iz polufinala.

Ovaj profesor fizičkog vaspitanja i član vatrogasno-spasilačke brigade Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru, predsednik je Kik boks kluba “Fajt tim 019”, koji je sredinom avgusta napravio veliki korak ka razvoju borilačkih sportova u gradu na Timoku i povratku na neke stare staze uspeha.

“Otvaranjem naše “kuće borilačkih sportova”, rešili smo dugogodišnji problem na veliko zadovoljstvo svih nas u klubu, koji već sada broji oko 100 članova, ali i svih onih kojima je sport u srcu, jer će u prostorijama Kik boks kluba “Fajt tim 019” na mestu bivše diskoteke “MZ” u naselju “Dva brata”, biti mesta i za karate, boks, aikido, školice sporta, personalne treninge i još mnogo toga”, navodi Milenković.

Što se nastavka takmičarske sezone tiče, sve je još uvek pod znakom pitanja zbog dobro poznate epidemiološke situacije, a na zaječarskim kik bokserima je da nastave da vredno rade i treniraju i spremaju se za buduće izazove, kako bi se kolekcija medalja uvećala, a Zaječar potvrdio kao rasadnik sportskih talenata.

