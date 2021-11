Ničić: Zašto Mančić nije podneo ostavku kada je “mrtav pijan” priveden 2012. godine?

Nakon saopštenja Stranke slobode i pravde u kome pozivaju gradonačelnika Boška Ničića da podnese ostavku, on je na svom fejsbuk profilu odgovorio i upitao predsednika GrO SSP-a “zbog čega 2012. godine nije podneo ostavku na mesto zamenika gradonačelnika kada ga je policija “mrtvog” pijanog zaustavila i privela”.

Gradonačelnikov odgovor prenosimo u celosti:

“Koliko treba da budeš lud i napišeš nešto ovako? Predsednik Đilasove SSP, bivši apotekar i na žalost moj nekadašnji zamenik ispred DS-a (2012/13), kao razlog moje ostavke navodi (i) paljenje “mog” automobila od strane njegovog pastorka. Bože, ima li ovakvog bezčašća igde još? Usput da, Đilasov “izvršilac radova”, išta zna znao bi da podnošenje ostavke na funkciju gradonačelnika ne povlači prevremene izbore nigde, pa ni u Zaječaru. Čudi me da, ovako savestan, nije bio, i podneo ostavku, kada ga je policija 22.08.2012.godine, “mrtvog” pijanog zaustavila i privela a on me, usred noći, budio da ga “spašavam” (o čemu postoje svedoci). Dok je ovakvih, i sličnih, koji radi ličnih interesa, fabrikuju afere, zaječarska vlast može mirno da “spava”. Većina građana ceni rad i rezultate, a ne prazne priče, huliganske nasrtaje i pretnje, te izmišljanje afera i bezrazložnu kriminalizaciju ljudi samo zato što su funkcioneri ili članovi SNS i zato što ih, svi zajedno, ne možete pobediti na izborima”, napisao je Ničić.