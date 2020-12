Ničić: Trošenje budžetskog novca nije stvar „dobre volje“, već striktnih odredbi Zakona o budžetskom sistemu

Na saopštenje Narodne stranke u Zaječaru, reagovao je gradonačelnik Zaječara, pojašnjenjem da trošenje budžetskog novca nije stvar „dobre volje“, već striktnih odredbi Zakona o budžetskom sistemu.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, pojasnio je reagujući na saopštenje Narodne stranke u Zaječaru, u kome Gradski odbor Narodne stranke u Zaječaru apeluje na rukovodstvo grada da novac opredeljen za proslavu novogodišnjih praznika preusmeri na lečenje bolesne dece, da trošenje budžetskog novca nije stvar „dobre volje“, već striktnih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, prenosi glas-zajecara.com.

„Grad Zaječar, iz budžetskih sredstava, nije planirao nikakvu proslavu i doček Nove 2021.godine. Sve i da jeste, a opet napominjem da nije, novac budžetskih korisnika ne bi mogao da se preusmerava za namene za koje ne postoji pozicija u kontnom planu niti je Zakonom o budžetskom sistemu takva mogućnost predviđena. Ko bi to uradio učinio bi krivično delo “nenamenskog trošenja budžetskih sredstava”, – objasnio je Ničić.

Što se tiče rasvete gradonačelnik kaže da Novogdišnja rasveta, koja koristi led svetla i priključena je na javnu rasvetu, ne utiče u ukupnoj potrošnji ni sa 2% i naravno da će biti, kada je već postavljena, i uključena (verovatno postepeno u periodu od 4/5.12.2020-14/15.01.2021 god.).

„Naravno, ko išta zna o budžetu, da je novac za javnu rasvetu NEMOGUĆE preusmeriti za “lečenje bolesne dece” za čije lečenje inače postoji državni fond sa no limit sredstvima za one za koje ne postoje uslovi lečenja u Srbiji“, – dodao je on.

Ničić je kazao i to da skupljanje ovakvih, prilično jeftinih političkih poenčića, na muci bolesne dece ovom prilikom ne bi komentarisao.

„Što se, eventualnog vatrometa, od donatorskog novca firmi koje taj posao obavljaju, tiče ako to epidemiološka slika i prilike dozvole, možda će ga u ponoć i biti i to bez ikakvog organizovanog okupljanja. O tome će ŠVS grada, nakon ozbiljnog razmatranja, doneti odluku i ja je ne bih prejudicirao“, – zaključio je Ničić.

Izvor: glas-zajecara.com