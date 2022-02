Ničić ponovo izbegao suđenje u tužbi za uvredu

Gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, po drugi put se nije pojavio na zakazanom ročištu u suđenju za uvredu, za koju ga je tužio predsednik Gradskog odbora Narodne stranke u Zaječaru, advokat Goran Kalčević.

Ročište zakazano za 24. februar u 13 časova odloženo je iz razloga što se okrivljeni Boško Ničić nije pojavio.

“Na prethodnom ročištu koje je bilo zakazano za 21. januar, takođe se nije pojavio, a uredno je bio pozvan. Tada je svoj nedolazak obrazložio neodložnim službenim putem za Beograd. Danas se nije pojavio jer nije primio poziv. Zašto poziv nije primio, ne znam, ali mi govori da postoje samo 2 mogućnosti. Ili ne dolazi na posao, pošto se poziv njemu dostavlja preko radnog mesta u Gradskoj upravi ili je u pitanju druga mogućnost, za koju imam razumevanja, a to je da kao visoki funkcioner Predsedništva SNS-a, angažovan u kampanji za predstojeće izbore, mora da radi kampanju za poslaničkog kandidata Nenada Ristovića. Verovatno ih je ta kampanja objedinila i Ničić sada mora da se iskupi pošto je do juče tog nekadašnjeg protivnika pljuvao, a sada mu je politički saborac. Uzevši to u obzir, možda je njegovo odsustvo čak i opravdano. Ipak se nadam da će imati hrabrosti da se pojavi na sudu i da svoj iskaz povodom ovog slučaja”, rekao je Goran Kalčević.

Novo ročište zakazano je za 29. mart.