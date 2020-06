Ničić: Počnite da poštujete mere, kako ne bismo morali da uvodimo vanredno stanje na teritoriji grada

Gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, uputio je apel svim građanima da poštuju propisane mere kako ne bi došli u situaciju da na teritoriji grada bude uvedeno vanredno stanje.

„Poštovane sugrađanke i poštovani sugrađani, rizikujući da budem dosadan i prozivan da glumim nekakvog “šerifa i lažnog komandanta”. MOLIM VAS i PREKLINjEM, počnite što pre da poštujete mere koje nikada nisu ni ukinute ni ublažene u našem gradu“, kaže Ničić.

On naglašava da to što neko misli da nemaju prava da ljude, koji su odgovorni i ugroženi zbog zdravstvenog stanja i godina, zaštitimo od neodgovornih i “teoretičara zavera” neka se dobro upozna sa zakonskim odredbama i ovlašćenjima lokalnih samouprava.

„Izbegavali smo primenu mnogo čega što nam je na raspolaganju uzdajući se u razum građana i samosvest. Ono što danas, juče, prekjuče…vidimo na ulici, prodavnicama, kafanama i kafićima, mnogim ustanivama, sportskim terenima, raznoraznim klubovima i salonima dovidi nas u situaciju, kako bi smo izbegli ono što se dešava u Novom Pazaru, Leskovcu, Vranju, Kragujevcu da što pre zakažemo sednicu ŠVS i pristupimo rigoroznom kažnjavanju prekršioca kako ne bismo morali da na teritoriji grada uvodimo VANREDNO STANjE„, napisao je Ničić.

On je takođe naglasio da se nada da će bar većina razboritih građana, ovaj apel razumeti kao poslednji vapaj i da je situacija sa virusom covid-19 daleko od smirivanja i da on “tinja” među nama.

„Da li će se razbuktati zavisi SAMO i ISKLjUČIVO od našeg ponašanja i solidarnosti. To što oni kojima je, u našem gradu, dužnost da Vas upozoravaju i opominju kuda ovakvo ponašanje vodi, a to ne čine verovatno da ne bi izgubili “popularnost” u narodu, nije razlog da i ja ćutim. Kao “prvi čovek grada” ja nemam prava na takvo ponašanje makar me to koštalo i funkcije. Takođe Vas molim da ignorišete nekakve kvazipravnike i “branioce Ustava” koji pokušavaju da Vas uvere da su oni, koji se danonoćno bore da što manji broj Vas dođe u kontakt sa ovim SMRTONOSNIM VIRUSOM, zapravo diktatori koji Vam uskraćuju ljudska prava“.

Na kraju, pošto nam za vikend predstoji veliko sportsko okupljanje na stadionu na “Kraljevici”(fudbalski turnir na Timokovom stadionu), Ničić je upozorio organizatore da strogo povedu računa o distanci, posebno među gledaocima, koja je jasno propisana i kako bi, pošto će biti puno gostiju (i dece) iz inostranstva, sprečili MASOVNO ZARAŽAVANjE virusom covid-19 i grad doveli u stanje “žarišta” epidemije koja traje.