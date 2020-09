Ničić: Građani se opustili, trudimo se da “zatežemo” mere

U poslednja 24 sata u Zaječaru nije zabeležen nijedan novi slučaj zaraze covidom 19, podaci su Zavoda za javno zdravlje “Timok”.

Gradonačelnik Boško Ničić kaže za Tanjug da je trenutna epidemiološka situacija u Zaječaru stabilna, ali i da se, ističe, “narod poprilično opustio”.

“Trudimo se da što više ‘zatežemo’ mere i vršimo kontrolu kako to opuštanje ne bi dovelo do povećanja broja zaraženih”, rekao je on.

U Zaječaru je od početka epidemije covid 19 potvrđen kod 426 građana, od kojih je 375 oporavljeno od infekcije, pokazuju podaci zavoda “Timok”.