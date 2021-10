Ničić demantovao navode Ivane Vasić: To se nikada nije desilo, ona je najobičniji lažov

Gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, demantovao je navode Ivane Vasić, koja je na tviteru napisala da je svojevremeno, kada je upitan da li opština može da organizuje prevoz za đake generacija iz svih škola do Beograda, rekao „j*be mi se za đake generacije“ i naveo da se to nikada nije dogodilo, kao i da osobu koja je ovo napisala ne poznaje.

„Očito da je počela izborna kampanja u kojoj se ne biraju sredstva, posebno od strane medija pod kontrolom Đilasa i Šolaka, kako bi se, lažima, ocrnio svako ko ima bilo koju funkciju u SNS. Niti znam osobu koja je dala ovu izjavi niti me je taj “direktor”, ne znam koje škole, a Vi to možete proveriti, ikada zvao za prevoz (a kada su me zvali prevoz je grad organizovao i za mnogo nevažnije stvari), a posebno da sam ikada, ikome, dao ovakav odgovor. Svi koji me poznaju dobro znaju da ovo nije moj rečnik. Gospođa (ili gospođica) koja je, ako je uopšte to rekla, dala ovu izjavu ili gnusno, iz samo njoj znanih razloga, laže ili me je pobrkala sa nekim. Voleo bih da, prvom prilikom kada bude u Srbiji (iako joj je očito rođena zemlja mrska), dođe i lično mi kaže kada, kom direktoru sam ja to rekao, a ona to čula i da zajedno odemo kod onih koji su zaduženi za proveru istinitosti tvrdnji i vidimo ko laže, a ko govori istinu. Brojni su primeri, i to mnogi građani znaju, kada je grad službene automobile stavljao na raspolaganje i školama i bolesnim ljudima koji nisu mogli da obezbede prevoz za Beograd, Niš. Osoba koja je ovo izjavila je najobičniji lažov pošto se tako nešto nikada nije dogodilo“, rekao je Ničić.