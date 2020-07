NIČIĆ: Apelujem na razumne ljude da se uzdrže, a posebno da ne odgovaraju nasiljem na nasilje!

Član Predsedništva SNS-a i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić izdao je saopštenje u kome najoštrije osuđuje nasilne proteste koji se već dva dana dešavaju na ulicama najvećih gradova Srbije.

“Kao neko ko je već tridesetak godina u politici, i u vlasti i u opoziciji, zgrožen sam scenama huliganstva i nasiljem koje, već dva dana, gledam na ulicama naših najvećih gradova. Bio sam organizator i “vođa”, u pretekle tri decenije, brojnih protesta ne dozvoljavajući nikada i nikome, ko je želeo sa mnom, da nasilno upada u institucije, fizički se obračunava sa policijom ili bilo kojim političkim neistomišljenikom”.

Ničić dodaje da je vođen tom idejom, ubeđen da je Srbija zemlja razumnih, poštenih i časnih ljudi, a ne kriminalaca, huligana i fašističkih “osvetnika”.

“Želim da kao čovek i političar pozovem ogromnu većinu razumnih ljudi u našoj zemlji da, pre svega ignorisanjem huligana, stanu na put ovom zlu koje pokušava nasiljem da se dočepa vlasti. Propustivši priliku da na demokratskim izborima izađu i pokažu svoju snagu, a debelo materijalno i logistički poduprti sa strane, koristeći danonoćnu i iscrpljujuću borbu države sa pošasti virusa covid-19, sada ogoljenim nasiljem pokušavaju da sprovedu scenario nasilnog preuzimanja vlasti”.

Ničić poručuje da terorom nad svima koji ne misle kao oni, ove „razularene horde“ nasrću ne samo na institucije, objekte i bezbedonosne snage države već na same temelje demokratije u našoj zemlji.

„Cilj im je, iako to mnogi ne vide ali obični građani dobro osećaju i razumeju, da za interese onih koji ih finansiraju i logistički opremaju, oslabe pregovaračke pozicije Srbije i predsednika Vučića pred sve ono što nas ovih dana i u budućnosti očekuje. Vreme je da razumni ljudi, mladi, očevi, majke, deke i bake, zarad svoje dece i budućnosti ove naše Srbije, odlučno ali nenasilno, kažu ne huliganstvu, nasilništvu uvijenom u oblande borbe za “ljudska prava i golu egzistenciju” i bezumnom divljanju isfrustriranih političkih patuljaka koji su oko sebe okupili najekstremnije navijačke horde, narko dilere i prestupnike.

Kao otac, a uskoro i deda, apelujem na one ljude, pre svega mlade, da svoje ponekad i opravdano nezadovoljstvo, usmere na zajedničko rešavanje

problema u društvu razgovorom i radom, a ne pridruživanjem onima kojima do njih uopšte nije stalo već do toga da, nasiljem i koristeći ih kao “topovsko meso”, zasednu u fotelje i nastave, uz pomoć inostranih mentora,

čerupanje Srbije!

Sada, kada smo digli glavu i postajemo ekonomski i vojni lider u regionu, oni kojima to ne odgovara probudili su svoje “spavače” i naterali ih da pokušaju da nam od zemlje naprave “ratnu zonu”.

Neredi i mučne scene na ulicama gradova Srbije, što smo u prilično smešnom izdanju imali priliku da vidimo sinoć i u Zaječaru, imaju samo jedan cilj – obrukati i oslabiti Srbiju pred svetom.

Po stoti put ponavljam da sam i sam pristalica toga da svaki građanin, u skladu sa zakonom, ima prava na iskazivanje nezadovoljstva, ali da niko nema prava da kamenicama, “molotovljevim koktelima”, motkama, bakljama …nasrće na ustanove, državne organe i ugrožava institucije države i ličnu bezbednost bilo koga. Ponajmanje prava da nam drže lekcije o demokratiji i vođenju države imaju oni kojima gazde sede u stranim ambasadama i , uz časicu viskija, konjaka ili votke, diriguju njihove poteze.

Lično meni je dobro poznat scenario koji sprovode ali, kao direktnomakteru toga, tada relativno mladom čoveku, poznate su mi i pogubne posledice takvog scenarija.

Zato i apelujem na razumne ljude da se uzdrže i ne nasedaju, a posebno ne odgovaraju, nasiljem na nasilje, ali i da ne dozvole da im huligani u budućnosti “kroje sudbinu”. Naša zemlja je, u narednom periodu, pred velikim izazovima borbe za naše Kosovo, za očuvanje ekonomske stabilnosti ali i za očuvanje zdravlja i života njenih građana. Naša Srbija će, kao i mnogo puta u istoriji, pobediti, a marionete stranih gazda ogoliti i pokazati svoje pravo lice, koje već dva dana vidimo na ulicama nekih gradova u njoj. Dajući punu podršku naporima predsednika Vučića da u pregovorima, koje danas započinje, očuva suverenitet i ekonomsku snagu Srbije, sa ponosom, na kraju mogu reći samo jedno, ŽIVELA SRBIJA !!!

Srbija hrabrih, radnih i poštenih ljudi a ne Srbija rušilačkih hordi i Ljotićevskih i fašističkih sledbenika!“

U Zaječaru,

09.07.2020.

Boško Ničić

Član Predsedništva SNS i

Gradonačelnik Zaječara