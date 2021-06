Neke ulice u Zaječaru bez struje 23. juna

Zbog radova na mreži, bez napajanja električnom energijom biće pojedini potrošači u Zaječaru, u sredu 23. juna 2021.

Od 10 do 11 sati, bez električne energije biće kupci u sledećim ulicama: Gojkova, Ivana Milutinovića od broja 8 do broja 16 i od broja 9 do 11, Hajduk Veljkova do Кatanićeve, Hajduk Veljkova prema autobuskoj stanici, cara Dušana.

Od 11.30 do 12.30 sati, bez struje će biti potrošači u ulicama: Branka Perića, Pavla Ilića Veljka, Bokeljska, Ivana Milutinovića, Somborska, deo Crnogorske ulice.

Od 13 do 14 sati, bez električne energije biće stanovnici u ulicama: Miljana Miljkovića 44,46,48; stambene zgrade К-1 i К-2, zgrada Intersosa.