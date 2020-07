Zbog radova na mreži, u četvrtak 23. jula bez napajanja električnom energijom biće potrošači u nekim ulicama u centru Zaječara.

Od 9.30 do 14 časova bez struje će biti sledeće ulice: Dubrovačka, Javorska, od broja 1 do broja 16, Đorđa Simonovića, od broja 25 do broja 44 i Hajduk Veljkova, od broja 34 do broja 59.