Negotin: Podneta krivična prijava protiv pedesetpetogodišnjeg muškarca zbog nasilja u porodici

Negotinska policija podnela je krivičnu prijavu protiv pedesetpetogodišnjeg muškarca zbog nasilja u porodici.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Negotinu, po nalogu nadležnog tužilaštva, podneće krivičnu prijavu protiv pedesetpetogodišnjeg muškarca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Sumnja se da je on juče, u prepodnevnim satima, pretio supruzi i vređao je, navodi se u saopštenju.

Takođe, policija mu je izrekla hitne mere privremeno udaljenje učinioca iz stana i zabrana učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj, ali on se i pored toga, pod dejstvom alkohola, vratio kući i ponovo počeo da preti supruzi.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 12 sati, do istrežnjenja, nakon čega mu je sudija za prekršaje zbog prekršenih hitnih mera izrekao kaznu zatvora do 30 dana.