Negotin: Izložba zaostavštine Momčila Vukovića, kraljevog sekretara

Izložba ,,Mumija” večeras će biti otvorena u Galeriji Doma kulture „Stevan Mokranjac”, u Negotinu. Izložbu će činiti fotografije, dokumenta i beleške o životu kralja Petra II Karađorđevića, koje je prikupljao njegov privatni sekretar Momčilo Vuković Birčanin.

Izložbu će svečano otvoriti izaslanik Njegovog Kraljevskog Visočanstva gospodin Dragomir Acović, a posetioci će imati priliku da se upoznaju sa uspomenama Momčila Vukovića, njegovim beleškama, fotografijama i dokumentima, u kojima je neizostavan pomen kralja Petra II Karađorđevića.

,,U zaostavštini Momčila Vukovića nalaze se zbirka fotografija i drugih arhivalija. Na planini Tihuana, na španskom ostrvu Tenerife, nalazi se, na jednom kiku, crkva svetog Nikole. Podno te crkve, u jednoj kući, u kanarskom selu, Željko Marković pomolio se pred pravoslavnom ikonom svetog Nikole. Ta je ikona nekada bila u Srbiji. Momčilovom ocu Dragoljubu, poklonio ju je princ Đorđe Кarađorđević u Nišu, ratne 1914. godine. Sa ikonom ispod šinjela, Dragoljub je prešao Albaniju i Кajmakčalan. Iz Srbije je doputovala u Minhen, gde ju je Momčilu donela sestra Branka. Iz Minhena ju je na Tenerife, zajedno sa rukopisima i svim drugim spisima, fotografijama i računima, donela udova Her, potonja From, poćerka pokojnog gospodina Momčila Vukovića. Njena mati, Neli Vuković, čuvala ju je nakon smrti supruga Momčila. Nakon smrti majke, gospođa Her, stavila ju je u torbu, i skupa sa koferom prepunim rukopisa i fotografija, sela na avion i dopremila na Tenerife. Tamo su se mumificirali na suvom kanarskom vazduhu. U decembru 2017. godine autor ove izložbe, Željko Marković, doneo je ponovo u Srbiju”, za Danas je pojasnio direktor Istorijskog arhiva Nenad Vojinović.

Otvaranje izložbe zakazano je za 18h.