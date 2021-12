Nebojša Božinović novi v.d. direktora JKSP “Zaječar”

Dosadašnjem vršiocu dužnosti direktra JKSP „Zaječar“, Milanu Petkoviću, istekao je mandat i on je razrešen je te funkcije, a za novog vršioca dužnosti tog preduzeća, na period od godinu dana, imenovan je Nebojša Božinović, diplomirani inženjer mašinstva iz Zaječara.

Nebojša Božinović je rođen 2. februara 1959. godine u Zaječaru. Završio je Tehnički fakultet u Boru 1986. godine i stekao zvanje Diplomirani inženjer mašinstva. Radio je u fabrici piva “7. septembar” 8 godina, a 1994. osniva privatno preduzeće “Energomont” u kome radi sve do 2000. godine kada je imenovan za vršioca dužnosti direktora JKP “Vrelovod” u Zaječaru. Naredne godine izabran je za direktora ovog javnog preduzeća u punom mandatu i funkciju direktora obavlja do 2005. godine. Od juna 2006. godine postavljen je na mesto tehničkog direktora JKP “Toplana” Zaječara, a 2007. godine predsednik Upravnog odbora “Toplifikacija Moravia Zaječar” da bi od oktobra iste godine došao na mesto generalnog direktora pomenutog preduzeća. Od 2009. godine je izvršni direktor u “Toplifikacija Moravia Zaječar”, a od 2012. do danas radi u JKSP “Zaječar” na mestu rukovodioca šefa energetike.

U skladu sa navedenim kvalifikacijama, Gradsko veće potvrdilo je predlog o imenovanju Nebojše Božinovića za novog vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog stambenog preduzeća “Zaječar”, a odbornici skupštine većinom glasova izglasali su njegovo postavljanje na navedenu funkciju.

Podsećamo, početkom ove godine predstavnici Svetske banke i MMF, upozorili su srpske zvaničnike da dve trećine javnih preduzeća vode vršioci dužnosti direktora a to, osim što je protiv zakona, nanosi veliku štetu tim firmama i mora da se promeni.“V.d. status sprečava donošenje dugoročnih odluka za ta preduzeća, usvajanje razvojnih planova i otpočinjanja ozbiljnijih investicionih projekata u javnim preduzećima koja su pružaoci nekih od najbitnijih usluga i privredi i građanima – od snabdevanja energijom do saobraćajnih usluga“ izjavio je tada glavni ekonomista Svetske banke za Srbiju Lazar Šetović. I Fiskalni savet tvrdi da održavanje v.d. statusa direktora sprečava reformu, ali naglašava i da nije dovoljno „da je zbog direktora stalan već da bude otvoren i javan sa profesionalnošću, a ne partijskom pripadnošću kao glavnim kriterijumom“.