“NE SMETAJU TI LOKALI U KOM SU DECA ZAKLJUČAVANA I IZGORELA, a smetamo ti mi i pevači iz Srbije” Mirković o Mickoskom posle PRETNJI I SRAMNE SITUACIJE!

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković se putem Tiktok profila obratio Hristijanu Mickoskom, premijeru Severne Makedonije, koji je danas pretio njemu i Aci Lukasu.

Kako ti ne smeta, dobri moj i pomalo pošteni Hristijane, da onoliko dece izgine, a da ti nisi inspekciju poslao pre toga da proveri sve objekte u kojima decu zaključavaju da im dele dr*gu i da na kraju izgore?

“NE SMETAJU TI LOKALI U KOM SU DECA ZAKLJUČAVANA I IZGORELA, a smetamo ti mi i pevači iz Srbije”

Sve ti to ne smeta, nego ti smetamo pevači iz Srbije i moja malenkost. E pa vidiš, mi nećemo pristati na to da ćutimo. Nećemo pristati na sve varijante koje drugi rade. Mi smo jedinstveni. Svoji smo, a kad kažem svoji, to znači da na nas ne može niko da utiče. Osim čiste svesti i zdrave pameti.

Kako ti ne smeta to da je Skoplje grad sa najvećom stopom kriminaliteta u Evropi? To ne kažem ja, kažu oni koji se bave time.

Ponavljam, a iznećemo na konferenciji za štampu, nemoj da cenzurišeš medije tako što ćeš da sugerišeš da to nije bitno, da se ljudi ne bave time… Nemoj da pretiš nikome od nas jer činiš s mesta premijera kršenje ljudskih prava koje svaki građanin ima – rekao je Mirković, a video u celini pogledajte na kraju teksta.

