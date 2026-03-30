NE PROPUSTITE! Karte za SPEKTAKULARNI KONCERT Bokija 13 su u PRODAJI, spremite se za nezaboravno veče u Beogradskoj Areni!

NE PROPUSTITE! Karte za SPEKTAKULARNI KONCERT Bokija 13 su u PRODAJI

Makedonski šoumen i član žirija muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“, Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. Jedan od najiščekivanijih regionalnih performansa održaće se 12. decembra 2026. godine, a organizator, Hype produkcija, najavljuje događaj koji će na produkcijskom nivou pomeriti granice do sada viđenog.

Publika može da očekuje najsavremeniju scenografiju, impresivne vizuelne efekte i vrhunsku produkciju, uz brojna iznenađenja koja su pripremljena posebno za ovu noć.

KONCERT PODELJEN U ČETIRI CELINE

Boki 13 priprema spektakularan koncertni šou program koji će obeležiti 25 godina njegove karijere, a događaj će biti podeljen u četiri celine.

Prvi deo nosi naziv „Autobiografija“, gde će publika videti fotografije i doživeti muziku iz perioda kada je Boki bio u zatvoru, slike su nastale telefonom koji tada nije smeo da poseduje.

Drugi deo koncerta zove se „Marina“, treći „Pop imperija“. Četvrti deo nosi naziv „Boemsko veče“. Projekat je izuzetno zahtevan, učestvovaće orkestar od oko 30 muzičara i hor od 100 članova.

Specijalni gosti obećavaju dodatnu dimenziju večeri. Među njima su Jelena Karleuša, koja je potvrdila dolazak. Zatim Ana Nikolić, sa kojom Boki premijerno izvodi duet na finalu „Hype Zvezda“, te i legenda narodne muzike, Vesna Zmijanac.

Takođe, očekuju se i Braća Ardžić iz Makedonije. Iz Hrvatske i Bugarske stižu moguća iznenađenja.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

