Ne damo više nijednog kolegu! Održan protest radnika “Vodovoda”

Radnici “Vodovoda” u Zaječaru zajedno sa Sindikatom “Nezavisnost” i okupljenim građanima održali su protest ispred upravne zgrade ovog preduzeća i tom prilikom ukazali na brojne nepravilnosti u poslovanju rukovodstva. Oni su nakon bučnog protesta ispred zgrade “Vodovoda” prošetali do Gradske uprave, gde su predali svoje zahteve.

Prema njihovim rečima, radnici “Vodovoda” svakodnevno trpe torturu od strane rukovodioca, mnogima je ugroženo i mentalno zdravlje pa su završili i na bolničkom lečenju, a u toku je čak 15 sudskih sporova koje su radnici morali da pokrenu da bi zadovoljili pravdu i pre svega zaštitili sebe i svoja prava.

Dragoslav Ilić, bivši tehnički direktor “Vodovoda” koji je od strane v.d. direktora Nikole Šarčevića proglašen za lažnog uzbunjivača, rekao je da je cilj okupljanja ukazivanje na nezakonite radnje koje se prema njegovim rečima već 2 godine odvijaju u ovom preduzeću.

“Ovde se plasira tema tehničke vode koja uopšte ne postoji u zakonu o vodama. Niti je “Vodovod” Zaječar proizvodi, niti postoji mogućnost da se od negde uzme, a još gore ne postoji mogućnost da se ona plasira kroz isti cevovod kroz koji ide voda za piće. Rukovodstvo je napravilo i crpnu stanicu “Halovo” sa idejom da tu plasira nepostojeću tehničku vodu. Veliki problem je što je pomenuta crpna stanica urađena bez ikakve tehničke dokumentacije, građevinskih dozvola i saglasnosti “Vodovoda”. Ona je apsolutno nepotrebna jer nema nikakvu funkciju. Ako je izgrađena za transport vode za piće, ni za tim nema potrebe jer već postojeće postrojenje ima potrebne kapacitete. Sve to košta građane 30 miliona dinara. Da zlo bude još veće, ona se otplaćuje isporukom vode za piće kompaniji “Delta agrar” po ceni od 38 dinara, dok je zvanična cena ove vode 141,5o dinara. Zbog ovoga “Vodovod” gubi više miliona svakog meseca, a ne plaća se ni PDV na punu cenu. Cena od 38 dinara ne postoji u cenovniku “Vodovoda” i nije je odobrilo ni Gradsko veće, ni Skupština grada. Neko se postavio iznad zakona i samovoljno odredio cenu vode. Postavlja se i pitanje zašto je cena vode za građane 62 dinara, a neko je dao gotovo duplo jeftiniju cenu za neke druge namene. Podneli smo krivične prijave koje se nalaze u Višem tužilaštvu u Nišu, zatim Agenciji za suzbijanje korupcije i kriminala i Finansijskoj policiji u Nišu. Nadamo se da će se ove institucije uskoro oglasiti i da će se stati na kraj ovoj pljački i uništavanju celog sistema vodosnabevanja zbog čega će imati probleme svi građani Zaječara”, rekao je Ilić.

Tomislav Petković, predsednik sindikata Nezavisnost u zaječarskom “Vodovodu”, istakao je da problemi traju već više od godinu dana i da su ukazivali na brojne propuste i nezakonite radnje u ovom preduzeću, bez ikakvog uspeha.

“Umesto da nas bilo ko pozove na dogovor, oni ljude jure, kažnjavaju, pišu krivične prijave i na svaki način pokušavaju da dođu u situaciju da ljudima daju otkaz. U ovom trenutku vodi se 15 sudskih sporova koje su ljudi pokrenuli da bi zaštitili svoja prava pred sudovima. Ovo je iznuđen skup i predstavlja poslednju opomenu državnim institucijama, kojima smo se u više navrata obraćali, da reše ovaj problem, da uđemo u normalan dijalog i da na taj način pokušamo da saniramo ovo haotično stanje, a da “Vodovod” ponovo počne normalno da funkcioniše”, istakao je Petković.

Vršiocu dužnosti direktora “Vodovoda”, Nikoli Šarčeviću, koji je na to mesto postavljen 2018. godine mandat je istekao u martu 2019. godine, ali se on i dalje predstavlja kao direktor i obavlja tu dužnost.

“Po zakonu, on je van mandata, ali i dalje se predstavlja kao v.d. direktora “Vodovoda” i nastavlja sa kažnjavanjem onih koji to ne priznaju. Dugogodišnji rukovodioci pokušavali su da mu ukažu na to kako funkcioniše ovo preduzeće, ali on je izjavio da je mlad i perspektivan rukovodilac i da ono što piše u kolektivnom ugovoru jeste tačno i po zakonu, ali da će on odlučivati ko koliko zna i koga će na koje mesto raspoređivati. U međuvremenu raspisan je konkurs za direktora koji je završen 4. januara tekuće godine, međutim, konkursna komisija se još uvek nije oglasila i izabrala kandidata. Ovom prilikom pozivam ih da obave svoj deo posla i od prijavljenih izabere najkvalitetnijeg kandidata i postave ga za direktora “Vodovoda”, kaže Petković.

Nakon slučaja kada je radnica “Vodovoda” prijavila Šarčevića za mobing, tužilaštvo u gradu Zaječaru saopštilo je da nema elemenata za krivičnu prijavu.

“Posle ovog događaja, pomenuta kolegenica dobila je opomenu pred otkaz. Ona je vidno potresena i završila je u bolnici kao i veliki broj drugih kolega. Imamo 5 ili 6 ljudi koji su na ozbiljnim terapijama i niko ništa ne preduzima povodom toga”, zaključio je Petković.

Bivša upravnica fabrike vode, Aleksandra Bajić, koja je takođe smenjena, rekla je u distributivnoj mreži postoji samo voda za piće, a da o tome svedoči izveštaj ZZJZ “Zaječar”.

“U izveštaju jasno stoji “Vodovod” ima samo vodu za piće. Tehničko vodu izmislio je sadašnje rukovodstvo kako bi povlašćenim korisnicima prodavali vodu po nižoj ceni, dok mi ostali građani plaćamo veću cenu. Tehnička voda je laž i prevara!”, naglasila je Bajić.

Ona je rekla da se ukazivalo na probleme, ali da je jedino što su radnici dobili ignorisanje, šikaniranje, kažnjavanje, smenjivanje sa radnih mesta i pretnje otkazom.

“Mi smo najbrutalnije maltretirani. Postali smo persona non grata u sopstvenom preduzeću, samo zato što smo ukazivali na istinu”, završila je ona.

Šefica računovodstva, Malina Đorđević ukazala je na to da je “Vodovod” bez adekvatne dokumentacije, kršeći zakon, preuzeo seoske vodovode.

“Ovakvim načinom preuzimanja seoskih vodovoda došli smo u situaciju da meštani sela dobijaju račune za vodu koju ne dobijaju od “Vodovoda” ili da “Vodovod” radi obračun za kanalizaciju koju korisnik uopšte i nema. Da stanje u “Vodovodu” nije dobro govori i izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora, koji je nakon izvršene revizije za 2019. godinu zbog netransparentnosti preduzeća dao mišljenje koje nije nimalo pozitivno”, rekla je Đorđević.

Zbog navedenih problema u poslovanju i odgovora na brojna pitanja koji nisu stizali radnicima ovog preduzeća, oni su svoje zahteve predali u zgradi Gradske uprave, gde je i sedište osnivača JKP “Vodovod”, gradske skupštine.

U dostavljenom dokumentu Sindikata “Nezavisnost” nalazi se 5 zahteva:

Poštovanje radničkih i socijalnih prava u skladu sa Ustavom i zakonom

Efikasniji socijalni dijalog radi ostvarivanja prava i jednakost tretmana radnika

Zaštita zaposlenih od svih vrsta zlostavljanja i diskriminacije

Transparentnost u radu i postupanju imalaca javnih ovlašćenja u JKP “Vodovod” Zaječar i učešće socijalnih partnera

Poštovanje pravnih propisa Republike Srbije u vezi sa postavljanjem i razrešenjem ovlašćenih lica u preduzeću

“Očekujemo poziv na dijalog u roku od 7 dana kako zakon i nalaže. Ukoliko nas ne uvaže i ponovo ne žele da nas čuju, još jednom ćemo se okupiti ovde, samo u mnogo većem broju”, poručio je predsednik sindikata “Nezavisnost” u “Vodovodu”.

Na protestu bilo je oko stotinu ljudi, a okupljeni su tokom skupa ispred zgrade “Vodovoda” dovikivali rukovodstvu “izađite napolje”, tako ih pozivajući da pred prisutnim medijima iznesu i svoju stranu priče, ali tako nešto je izostalo. Ipak, nije se dugo čekalo ni na njihovo saopštenje.

“Sindikat “Nezavisnost” koji okuplja desetak radnija JKP “Vodovod” već duže vreme vodi svojevrsnu hajku protiv vršioca dužnosti direktora, Nikole Šarčevića, i tom prilikom konstantno obmanjuje javnost pokušavajući da destabilizuje rad javnog preduzeća. Predsednik sindikata Nezavisnost, Tomislav Petković, potpomognut opozicionim političarima i na današnjem skupu izneo je brojne neistine o Šarčeviću i radu javnog preduzeća, a sve samo sa jednim ciljem, da prikrije mnogobrojne zloupotrebe bivšeg rukovodstva koje je ovo preduzeće dovelo na rub egzistencije.

Napominjemo da je v.d. Šarčević podneo krivične prijave za zloupotrebe koje su izvršene u vreme bivšeg rukovodstva i da ćemo prepustiti istražnim i pravosudnim organima da rade svoj posao i da nećemo javno polemisati sa sindikatom i “političkim pokroviteljima” oličenim u pokretu doktora Nenada Ristovića i ostalim lokalnim bukačima. Ovom prilikom želimo samo da istaknemo sledeće činjenice koje jasno govore o značaju sprečavanja zloupotreba, ali i pozitivnim efektima poslovanja novog rukovodstva:

U trenutku preuzimanja pozicije vršioca dužnosti direktora Nikole Šarčevića, 18. marta 2018. godine, na svim tekućim računima preduzeća nalazilo se 377 213 dinara ( kada se odbiju kreditna zaduženja ). Na dan 29. jun 2021. godine, “Vodovod” raspolaže sa 52 539 601 dinarom. U trenutku preuzimanja 18. marta 2018. godine, zaposlenima u “Vodovodu” kasnila su dva lična dohotka od oko 28 miliona dinara. Poslednjih godinu i po dana zaposleni plate primaju redovno. Od preuzimanja pa do danas, JKP “Vodovod” Zaječar je u održavanje mreže, novu mehanizaciju, opremu i HTZ uložio više od 50 miliona dinara.

Ovo je samo deo rezultata na koje smo ponosni i do kojih smo stigli predanim i teškim radom. Nažalost, jedan broj radnika (manje od 10% ukupnog broja zaposlenih) okupljen oko Sindikata “Nezavisnost” je nov način organizacije i podele poslova doživeo kao mobing. Ti zaposleni su podneli mnogobrojne prijave, a kao najočigledniji primer pokušaja opstrukcije rada “Vodovoda” izdvajamo lažnu izjavu od 01.04.2021. godine o navodnom zlostavljanju i mobingu kada je u preduzeću intervenisala interventna jedinica PU Zaječar, da bi se na kraju ispostavilo da su svi navodi “mobingovanih” i svedoka bili neistiniti. O tome govori i činjenica da protiv v.d. Nikole Šarčevića posle lažnih prijava nije podneta prekršajna, kao ni krivična prijava od strane nadležnih organa.

Zbog svega toga upozoravamo javnost Zaječara i Srbije da je jedini cilj današnjeg protesta pritisak na sudstvo i komisiju za postavljenje direktora JKP “Vodovod” Zaječar”, stoji u saopštenju.

Nakon saopštenja jasno je da između dve strane trenutno zajedničkog jezika nema. Da li će u narednih nedelju dana do bilo kakvih razgovora i dijaloga doći, ostaje nam da vidimo, ali je jasno da atmosfera u JKP “Vodovod” nije nimalo dobra.