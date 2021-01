Nastavlja se rukometna Superliga, Zaječarke dočekuju Mladost

Rukometašice Zaječara u sredu će odigrati utakmicu zaostalog 5. kola ženske Superlige, koja je odložena zbog korona virusa, protiv Mladosti iz Nove Pazove.

U jesenjem delu sezone Zaječarke su odigrale samo 5 mečeva, dok su ostali susreti odloženi zbog problema sa epidemijom korona virusa.

Upravo zbog toga “Amazonke” do kraja januara očekuje zgusnut raspored, kako je planirano da pored ove, odigraju zaostale utakmice i protiv niške Naise i ekipe Jagodine, dva najveća favorita za naslov prvaka države.

Pogled na tabelu nakon 5 mečeva odigranih u prvom delu sezone daje razlog za zabrinutost, jer se Zaječar nalazi na poslednjem mestu bez ijednog osvojenog boda i svaka utakmica do kraja prvenstva biće “malo finale” za narandžasto-plave.

Utakmica protiv Mladosti na domaćem terenu biće prava prilika da se upišu prvi bodovi u sezoni i obezbedi nešto bolja pozicija pred nastavak prvenstva, s obzirom na to da se ni gošće iz Nove Pazove ne mogu pohvaliti sjajnim rezultatima iz jesenjeg dela. One su u samo 4 odigrane utakmice zabeležile jednu pobedu i remi, kao i dva poraza i zajedno sa Mladim Radnikom i Vojvodinom su u grupi ekipa koje se nalaze u rasponu od 9. do 12. mesta sa po 3 osvojena boda.

Utakmica se igra u sredu, 20. januara sa početkom od 18 sati u hali na Kraljevici.