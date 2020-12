Narodna stranka Zaječar: Vreme je za buđenje naroda

Gradski odbor Narodne stranke u Zaječaru podržao je gest lekara i političara Nenada Ristovića, koji je juče vratio Zlatnu medalju koju je dobio za zasluge.

Tim povodom, GrO Narodne stranke u Zaječaru oglasio se saopštenjem:

“Gradski odbor Narodne stranke u Zaječaru podržava gest lekara Nenada Ristovića, koji je vratio Zlatnu medalju koju je dobio za zasluge u borbi protiv КOVIDA-19, a zbog, kako on navodi, napada od strane SNS vlasti na njegovu porodicu.

Iskazujemo i žaljenje, jer je bio primoran da vrati medalju koju je zaslužio. Pozivamo gospodina Ristovića, ako već nije, da bez odlaganja obavesti nadležne organe o tome na koji način je ugrožena njegova porodica, kako ne bi bilo dezavuisanja javnosti.

Narodna stranka u Zaječaru razume lekara i političara Nenada Ristovića i njegovu porodicu, jer su i mnogobrojni građani Srbije i Zaječara, kao i brojni članovi Narodne stranke, a koji nisu po volji nenarodne SNS vlasti, bili izloženi ucenjivačkom teroru aktuelne vlasti, na čijem vrhu piramide je upravo Aleksandar Vučić. Veliki je broj građana koji su na svojoj koži, ili koži svojih najbližih osetili ucenjivačku metodologiju kojom oni opstaju na vlasti!!!

Vreme je za buđenje, da im se stane na put i otvoreno suprotstavi!!! Da znaju, da i mi živimo ovde i da planiramo ovde i da ostanemo, sa svojim porodicama, koje su nam svetinja. Svaka porodica mora da bude zaštićena od bilo kakvih napada i ucena, pa i porodice ljudi iz Srpske napredne stranke!!!

Mi smo doživeli mnogobrojne napade od strane SNS vlasti na naše porodice, počev od otpuštanja sa posla, pretnji, ucena, laži i raznih drugih nepočinstava na koje je ova vlast pokazala da je spremna, te je naše razumevanje još snažnije. To znaju mnogi građani ovog grada, jer to je obrazac po kome ova nakaradna antizaječarska gradska vlast vlada dugi niz godina.

Primera je mnogo, a jedan od njih je od pre par dana, slučaj uzbunjivača dr Dragoslava Ilića, koji je dobio otkaz tri meseca pred penziju, jer je ukazivao na nezakonit rad rukovodstva JКP “Vodovod” u Zaječaru. Sada su udarili na porodicu političkog protivnika i lekara.

Razumemo njegovu zabrinutost i činjenicu da je zbog napada na svoju porodicu morao da se obrati i samom Aleksandru Vučiću i da pošalje snažnu i jasnu poruku vraćanjem medalje. Nažalost, ovaj čin neće učiniti da Predsednik Srbije i SNS-a uvidi kakve političke kreature ima na čelu vlasti u našem gradu, jer je očigledno da on to vrlo dobro zna, a da mu to nimalo ne smeta, počev od Saše Mirkovića pa do odlazećeg Boška Ničića. Bilo je dovoljno vremena, odnosno GODINA da reaguje!???!

Ali, složićemo se da je kap prelila čašu!!!

Zato, Narodna stranka u Zaječaru poručuje da više ni jedna porodica ne sme trpeti njihov zulum. Spremni smo da stanemo u odbranu svakog pojedinca i porodice svim demokratskim sredstvima, i kao ljudi i kao profesionalci. Ovim ohrabrujemo svakog pojedinca, naše sugrađane, da javno iskažu svoje nezadovoljstvo, ili ukažu na nepotizam, bahatost, neznanje i lopovluk ove štetočinske vlasti!!!”

U Zaječaru,

9.12.2020. godine

Gradski odbor Narodne Stranke Z A J E Č A R