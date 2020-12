Narodna stranka: Za deset meseci Šarčević oštetio JKP “Vodovod” Zaječar za preko 50 miliona dinara

Nikola Šarčević, vd direktor JKP „Vodovod“ Zaječar, nezakonitim radnjama oštetio je ovo preduzeće za više od 50 miliona dinara za samo deset meseci, poručeno je na press konferenciji Narodne stranke u Zaječaru. Bivši tehnički direktor Dragoslav Ilic, optužio je Šarčevića za mobing, a kasnije i otkaz nakon njegovog ukazivanja na nepravilnosti u poslu sa “Delta Agrarorom”.

Miroslav Aleksić, potpredsednik Narodne stranke poručio je u Zaječaru da je se pljačka građana Srbije dešava svuda, pa i u ovom gradu. Aleksić je na press konferenciji pozvao nadležne organe da reaguju i da ispitaju navode bivšeg radnika JKP “Vodovod” Zaječar Dragoslava Ilića, koji je ukazao na nezakonito poslovanje ovog preduzeća sa kompanijom “Delta Agrar”.

“Brutalna pljačka građana Srbije dešava se i u Zaječaru. Pravni tim Narodne stranke će pozivati nadležne organe da reaguju povodom ovog slučaja. Ono preko čega se ne sme preći jeste da jedan čovek koji je ukazao na korupciju i protivzakonito ponašanje je dobio otkaz i njega moramo da zaštitimo. Jedno javno komunalno preduzeće oštećeno je za više od 50 miliona u poslovima sa firmom „Delta Agrar”. “Delta Agrar“ je do 2020. godine plaćao kubik vode 141 dinar, što je cena vode za privrednike. Šarčević je toj firmi spustio cenu na 38 dinara po kubiku. „Delta Agrar“ umesto da plati ukupno utrošenu vodu 21 milion dinara, oni su platili pet miliona dinara“, istakao je Aleksić.

Dragoslav Ilić, koji je više od tri decenije radio u JKP “Vodovod” Zaječar, otkaz je dobio tri meseca pred starosnu penziju, jer je ukazao na nepravilnosti u poslovanju.

“Radio sam u „Vodovodu“ više od 30 godina. Ja sam se pobunio na jednom sastanku, na kom je Šarčević rekao da želi da Delti Agraru napravi jednu crpnu stanicu koja bi crpila tehničku vodu. Ja sam se pobunio i odmah rekao da mi tehničku vodu nemamo. Postoji jedan sistem vodosnabdevanja, gde mi transportujemo vodu za piće. Rekao je da će on sam da napravi crpnu stanicu i da će on kasnije da pegla. On nije hteo da me posluša, urađena je crpna stanica, koja nije mogla da se uvede u vlasništvo „Vodovoda“. Javlja se veliki problem, mi nemamo tehničku vodu za zalevanje, a vodu za piće ne možemo da transportujemo tim sistemom, jer imamo drugu punktnu stanicu, a treće ova stanica nema hlorisanje. Vrednost tog objekta 26 miliona bez PDV. Za 10 meseci je preko 50 miliona štete napravljeno Vodovodu. Nakon više upozorenja, dat mi je otkaz. Ja nisam imao nikakav drugi motiv. Želeo sam da probam da spasim što se spasiti može, jer pitanje kolika bi ta šteta otišla u naredne 4 godine, ukoliko on bude izabran za direktora”, kaže Ilić.

Predsednik Pravnog saveta Narodne stranke, advokat Vladimir Gajić rekao je da Zaječarci treba da budu ponosni na čoveka, kao što je Dragoslav Ilić, jer je i pored rizika da ostane bez svog radnog mesta, pokušao da zaštiti javni interes.

“Rizikujući svoje radno mesto, Ilić je pokušao da zaštiti ono što je javni interes, što su javni resursi. Zbog toga je dobio otkaz i to na tri meseca pre nego što je trebao da ode u penziju. Uprkos tome što je gospodin Ilić podneo krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, koja je prosleđena na nadležnost Višeg javnog tužilaštva u Nišu, posebnom Odeljenju za suzbijanje korupcije, podneo je predstavku Agenciji za borbu protiv korupcije, i podneo je tužbu za mobing protiv Šarčevića. Sve to nije sprečavalo direktora Šarčevića da da otkaz Iliću. Šarčević javni resurs tretira kao nešto što nema nikakvu vrednost, izuzev za njega lično i njegovog poslovnog parntera kao što je “Delta Agrar”. Gospodin Ilić se obratio svima kako bi ukazao na ono što se događa, čak se obratio i Nadzornom odboru JKP „Vodovod“. Ovo je jedan od primera koji pokazuje da je Srbija hibridna država. Mi ćemo pokušati da ukažemo građanima Srbije kolika je dobrobit da se živi u državi u kojoj postoji vladavina prava. A kada imate ovakvu državu, onda imate i ovakve slučajeve”, kazao je Gajić.

Iz Narodne stranke su poručili da će i dalje štititi građane koji otkrivaju korupciju i sve one koji se bore protiv zloupotrebe i nezakonitog ponašanja.