Najmlađi zaječarski fudbaleri trenirali sa licenciranim „Barseloninim“ trenerima (VIDEO)

Na stadionu FK „Timok“ u Zaječaru održan je trening najmlađih fudbalera i edukacija trenera ovog kluba. Trening i edukaciju održali su neki od najznačajnijih svetskih fudbalskih stručnjaka.

Treninge malih fudbalera, uzrasta od 6 do 12 godina, održali su licencirani treneri „Barselone“. Oni su im prezentovali način rada i filozofiju igre „La Masijine“ škole fudbala, koja je iznedrila neka od najvećih fudbalskih imena.

Na stadionu FK „Timok“ u Zaječaru, trening sa najmlađim Timokovcima održao je licencirani “Barselonin” trener Miroslav Radojičić.

„Neće biti masovnih treninga, jer je i taj broj je ograničen na 100 dečaka. Oni će raditi u grupama od 8 do 12 igrača. Ovo je osmišljeno da se pokaže kako se to radi u „Barseloni“, svima onima koji ne budu imali sreće da prisustvuju u „Barseloninom“ kampu. U Kamp se prijavljuju dečaci i devojčice od 6 do 16 godina. Zaječarski igrači i treneri predavanja su lepo prihvatili i nadam se da će dosta toga da primene u praktičnom delu, a i kasnije u školi fudbala FK „Timok““, kaže Radojičić.

On ističe da se u „Barseloni“ ne traži uvek fizički najspremniji igrač, već treneri posmatraju i karakter igrača, kao i umeće na terenu.

„Ako se traži lider na terenu, oni ne posmatraju kakav je on fudbaler, već posmatraju njegov karakter, da li bodri ekipu, da li namešta ekipu, nije potrebno da je samo dobar fudbaler. Treba da napravimo razliku između talentovanog dečaka i dečaka koji je na terenu zbog timske igre. Talenat je osnovno, ali mladi igrač treba da bude usresređen na to što radi. FK „Barselona“ puno pažnje ulaže u to kako se deca osećaju na terenu. Oni ne igraju turnire, već do 12 godina igraju između sebe. Važno im je da se deca razvijaju, bez pritiska. Nema pritiska da osvajaju turnire, kao što se to kod nas ovde radi“, dodao je Radojičić.

Najbolji će imati priliku da prisustvuju Barseloninom fudbalskom kampu, koji će biti održan od 17. do 21. avgusta u Beogradu, u Kovilovu.

Barselonin fudbalski kamp održava se na stotinu destinacija u svetu. Osim dece iz Srbije, u kamp pristižu deca iz cele Evrope, ali i iz Amerike i Australije. Najbolji igrač, koga odaberu treneri, koji će za tu priliku doći iz FK „Barselone“ u Srbiju, dobiće priliku da besplatno trenira u prestonici Katalonije, u Barsinoj školi „La Masija”.

Pogledajte kako je protekao trening najmlađih fudbalera FK „Timok“ sa licenciranim trenerima: