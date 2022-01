“Montoja i pravednici” potpisali sporazum o spajanju sa Regionalnom Inicijativom Istočne Srbije

Dragan Stamenković – Montoja potpisao je danas Sporazum o spajanju Regionalne Inicijative Istočne Srbije ISTOK – RIIS ISTOK iz Požarevca i grupe građana “Montoja i pravednici”. Kako je najavio, ovim spajanjem u jedinstvenu političku organizaciju “RIIS ISTOK Montoja” biće ojačani kapaciteti za očuvanje i opstanak istočne Srbije.

Potpisnici sporazuma bili su predsednik RIIS ISTOK, Saša Stanojević, i Dragan Stamenković ispred grupe građana “Montoja i pravednici”, koji će ujedno postati i potpredsednik RIIS ISTOK, i predsednik Okružnog odbora za Grad Zaječar, Opštine Bor, Boljevac, Kladovo, Knjaževac, Negotin, Soko Banja i Majdanpek.

“Zahvalio bih svim Zaječarcima koji su glasali za nas na prethodnim izborima. Mi smo rezultatima bili zadovoljni, a nadamo se da će to u budućnosti biti i puno bolje, naročito nakon spajanja sa Regionalnom Inicijativom Istočne Srbije. Takođe ćemo sarađivati i sa Pokretom slobodnih građana, koji je i do sada imao usku saradnju sa RIIS Istok. To ne znači da ćemo preći u odbor PSG-a, ali podrazumeva usku saradnju. Ovakvim potezom, grupa građana “Montoja i pravednici” praktično je regionalizovala svoje delovanje”, rekao je Stamenković.

Saša Stanojević, predsednik RIIS ISTOK, objasnio je da da je ovo jedna nova snaga na političkoj sceni, koja će se isključivo baviti istočnom Srbijom.

“Regionalna Inicijativa Istočne Srbije proistekla je delimično iz nekih vlaških organizacija i na prethodnim izborima osvojila je 8 odbornika u 5 opština. Mi moramo svoje delovanje da proširimo na svih 17 opština na istoku zemlje, a to podrazumeva uzimanje ljudi koji su čisto opozicioni i nisu do sada učestvovali u vlasti. Prepoznali smo gospodina Stamenkovića i njegovu organizaciju i odlučili da napravimo jednu fuziju kojom bi ojačali naš politički kapacitet i postali nezaobilazan faktor u očuvanju istočne Srbije i formiranju novih lokalnih vlasti. Pokret slobodnih građana, sa kojim imamo usku saradnju jedini je od svih na opozicionoj političkoj sceni koji se zalaže za decentralizaciju, sastavljen je od ljudi koji takođe nisu bili u vlasti i zalaže se za slobodu svih građana, što je nešto čemu i mi težimo”, rekao je Stanojević.

Potpisivanju sporazuma prisustvovao je i predsednik Pokreta slobodnih građana, Pavle Grbović, koji je podržao ovaj vid saradnje između RIIS Istok i “Montoje i pravednika”.

“Istočna Srbija je nažalost dobar primer kako centralizacija može da opustoši jedan predeo zemlje. Neophodno je u narednom periodu promeniti određene trendove, potrebna su mnogo veća infrastrukturna ulaganja, a za to je pre svega potrebno da tim ljudima ovde damo slobodu da mogu sami da odlučuju o tome na koji način će uređivati život u svojim krajevima. Ukoliko se to ne desi, sasvim sigurno će se nastaviti sa trendovima koji i sada postoje, a to je da će ljudi na kraju sami birati da uređuju svoje živote, ali u nekim drugim gradovima, a sve češće i u drugim državama širom Evrope. Predstoje nam izbori, to će biti prva prilika da testiramo snagu ove koalicije. Pre svega tu mislim na grad Bor, gde će u aprilu biti održani i lokalni izbori i nadam se da ostale opozicione organizacije neće napraviti istu grešku kao ovde u Zaječaru, gde nije bilo dovoljno želje i volje da se napravi jedna zajednička izborna lista. Nadamo se da će Bor biti prvi grad u ovom delu zemlje koji će postati slobodan, a da će za njim u godinama koje slede postati i Zaječar, Požarevac, Majdanpek i sve ostale opštine u istočnoj Srbiji”, rekao je Grbović.

Grbović se dotakao i teme referenduma i izrazio stav PSG-a, a to je da se na referendum izađe i glasa protiv predloženih ustavnih promena.

“Razlozi su vrlo prosti. Taj akt predlaže Skupština koja je jednopartijska, nakon što nije sprovedena javna rasprava, a da pritom i neki ljudi koji su daleko stručniji i od mene i od ostalih opozicionih političara nisu imali priliku da kažu šta misle o tome. Do sada su sudije birali poslanici, sada je predlog da ih bira Visoki savet sudstva na čiji će sastav najveći uticaj imati upravo poslanici ili neka petočlana komisija. Tu komisiju činiće Ivica Dačić, predsednica Vrhovnog suda koja je bila član sudskog veća koje je donelo oslobađajuće presude za Zvonka Veselinovića, Milana Radojičića i Caneta Subotića, zatim javna tužiteljka, Zagorka Dolovac, kojoj verovatno u životu niste čuli glas, onda predsednica Ustavnog suda u državi u kojoj se Ustav svakodnevno krši, a sud ne reaguje i zaštitnik građana,Zoran Pašalić. Da li iko veruje da će ta skupina ljudi koja 10 godina nije radila svoj posao pošteno, to sada početi i ako im mi damo mandat i legitimitet, da će pravosuđe u Srbiji biti nezavisno? Mislim da je to naivno i da ne treba podržati takve promene, kao ni sam način rada i kontekst u kome je ovaj predlog nastao”, zaključio je Grbović.