Momirović: Put Zaječar – Negotin gotov do 15. oktobra

Radovi na obnovi i rekonstrukciji magistralnog puta od Zaječara do Negotina biće završeni do 15. oktobra, najavio je danas ministar građevinarstva Tomislav Momirović tokom obilaska radova.

“Ovo je deonica na kojoj mogu zaista da budem nasmejan, imamo radove prema predviđenoj dinamici i do 15. oktobra će od Negotina do Zaječara svih 52 kilometara biti presvučeno novim asfaltom, i biće proširen put. To je ono što je tražio predsednik Aleksandar Vučić kada je bio u istočnoj Srbiji i to će biti završeno”, rekao je Momirović za Tanjug.

Kaže da mu je tokom obilaska radova jedan građanin iz Zaječara prišao i rekao da se u tom delu zemlje nikad nije više gradilo još iz vremena Josipa Broza Tita.

Ministar je kazao da je put Zaječar – Negotin dobrim delom već rehabilitovan i da je ostalo još da se uradi oko 25 kilometara.

Momirović kaže da se najzahtevniji radovi izvode u dužini od pet kilometara gde se proširuje put.

“Zadovoljan sam, čestitam Putevima Srbije i izvođaču Štrabagu. Pre neki dan smo bili u Mladenovcu i tamo mora malo bolje da se radi, ali ovde sam zadovoljan radovima”, rekao je Momirović.

Radovi na putu Zaječar – Negotin izvode se na deonici dugoj 20 kilometara od Salaša do Metriša, zatim u dužini od pet kilometara od Trnjana do Vančine česme biće završen završni sloj asfalta od Vančine česme do Negotina.

Vrednost radova je oko 570 milona dinara.

izvor. rtv.rs