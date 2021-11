Mladost GAT nanela Timoku četvrti uzastopni poraz

Fudbaleri Timoka 1919 doživeli su poraz minimalnim rezultatom 1:0 od novosadske ekipe Mladost GAT u utakmici 19. kola Prve lige Srbije.

Sve do 27. minuta meča bio je Timok i više nego dostojan rival drugoplasiranoj ekipi na tabeli i nije dozvoljavao gostima ni da se približe golu koji je čuvao Jovanović. Ipak, u tom 27. minutu odbrana domaćih je sa 3 brza dodavanja potpuno izigrana, sam je pred Jovanovića izašao Milan Vidakov i lako loptu smestio iza njegovih leđa za vođstvo Mladosti.

Nisu pali domaći nakon primljenog pogotka i već u 34. minutu imali kolosalnu priliku da dođu do izjednačenja kada lopta zaista volšebno nije završila u mreži. Najpre nakon centaršuta Božovića lopta stigla do najboljeg strelca “Belih labudova” Ivana Dragićevića koji je udarcem iz srca kaznenog prostora savladao golmana Mirkovića, ali je na gol liniji intervenisao defanzivac gostiju, da bi u nastavku akcije i Rošević bio izblokiran u petercu. Zaista neverovatno kako je rezultat ostao nepromenjen posle ove akcije, gotovo svi na stadionu su loptu videli u mreži. Do kraja poluvremena bez uzbuđenja, pa se na odmor otišlo vođstvom Mladosti.

Drugi deo obeležila je potpuna dominacija Timoka u posedu lopte, dok su se gosti odlučili da brane minimalnu prednost i pokušaju eventualno iz kontra napada da reše meč. Lako su dolazili domaći do nekih tridesetak metara od gola Mirkovića, ali je nekako u svakoj akciji falio taj završni pas koji bi napadače spojio sa golom. Jedinu ozbiljniju šansu za drugi pogodak gostiju videli smo u 57. minutu, kada je fantastičnom paradom Jovanović ukrotio šut iz slobodnog udarca sa nekih 26-27 metara udaljenosti. U nastavku su pokušavali domaći, Mladost se sve više i više povlačila kako je vreme odmicalo, a sve manje se igralo aktivnog fudbala zbog brojnih prekida. Pokušao je novi trener Stojčevski uvođenjem Golubovića, Uroša Nikolića, Ivice Jovanovića, debitovao je i Damian Chime Maduba, ali nisu uspeli do kraja “belo-plavi” da stvore ozbiljniju priliku.

U velikom problemu nalazi se zaječarska ekipa koja ne zna za trijumf puna 2 meseca, u prethodnih 12 mečeva osvojila je samo 2 boda i zaista ne miriše na dobro u borbi za opstanak. Novi šef struke, Srđan Stojčevski, moraće što pre da nekako podigne ekipu kako bi uopšte došla u priliku da se na proleće izbori za opstanak u ligi.