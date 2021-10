Ministarstvo čestitalo Zaječarcima nepostojeći Dan grada!

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije je na tviteru uputilo čestitku svim Zaječarcima povodom Dana grada, koji zvanično još od 2017. godine ne postoji!

O čemu je reč? Poslednji datum koji se u Zaječaru proslavljao kao Dan grada bio je 7. septembar, dan kada je Zaječar 1944. godine oslobođen u Drugom svetskom ratu. Još 2017. godine, tada nova vlast predvođena gradonačelnikom Boškom Ničićem priredila je 21. juna prijem u salonu Gradske uprave za Njegovo Preosveštenstvo Episkopa timočkog Gospodina Ilariona i sveštenstvo i zajedno sa tadašnjim pomoćnikom gradonačelnika za verska pitanja Milanom Stankovićemna, na održanom sastanku donela odluku da ovaj datum više ne bude datum kada se proslavlja Dan grada Zaječara.

Krajem juna iste godine na jednoj od sednica Skupštine grada Zaječara, gradski odbornici jednoglasno su dali saglasnost na gore predloženu odluku.

Tada je bilo reči da će možda 10. maj biti vraćen kao Dan grada u znak sećanja na 10. maj 1833 .godine kada je Zaječar oslobođen od Turaka, ali se od te zamisli odustalo. Od tada, Zaječar zvanično nema Dan grada.

Na sednici Skupštine grada Zaječara, 16. juna tekuće godine raspravljalo se o predlogu za promenu Statuta grada Zaječara, kojom bi na predlog Eparhije Timočke i Njegovoh Preosveštenstva Episkopa timočkog Gospodina Ilariona kao novi Dan grada bio ustanovljen 6. oktobar.

Zašto je ovaj datum značajan?

Prema obrazloženju ovog predloga, na dan 6. oktobar 1944. godine, u petak, oko 10 sati pre podne, 2 dana pred konačno oslobođenje Zaječara (pošto je Zaječar 7. septembra bio slobodan svega jedan dan, a zatim okupiran od strane nemačkih snaga koje su se povlačile iz Grčke i konačno oslobođen 8. oktobra) dogodilo se čudesno javljanje lika Presvete Bogorodice u podrumu kuće Vase C. Lalovića, u ulici, danas, Svetozara Markovića 45, preko puta pozorišta. Prema obrazloženju, o ovom događaju postoje pisani zapisi u vidu izjava 17 očevidaca koji su u tom podrumu tražili sklonište od artiljerijskog bombardovanja. Prema obrazloženju, pre ove pojave, svi su bili uplašeni i nervozni, ali posle javljanja lika Presvete Bogorodice, strah je nestao i bili su sigurni u pomoć Bogorodice. Njen javljeni lik bio je obasjan jedva primetnom svetlošću od sunčevih zraka i imala je oreol sasvim pravilan, kao da je šestarom ocrtan oko njene glave. U predlogu je navedeno da predanje i iskustvo Crkve upućuje na to da su takve pojave znak Božije milosti i brzog spasenja i ovoga puta se to pokazalo istinitim. Pojava lika je trajala 3 dana, tačno do dana kada je grad konačno i oslobođen. Predloženi datum povezuje i prethodne datume koji su obeležavali dan oslobođenja Zaječara, a fiksni datum i prikladno doba godine za javne manifestacije će omogućiti i nesmetano održavanje svečanosti, čak i na otvorenom prostoru.

“Smatramo još da bi praznovanje na ovaj datum dodatno ojačalo već i sada odličnu saradnju između Uprave grada i Crkve, a na korist i dobro svih građana”, stoji u obrazloženju poslatom od strane Eparhije Timočke gradonačelniku Bošku Ničiću.

Ničić je na sednici Skupštine objasnio da se dugo vagalo koji bi datum mogao biti prikladan za novi Dan grada i da se jako dugo tražio datum koji ne bi bio ideološki obojen.

Podsećamo da je tada odbornik Miloš Stojadinović upitao Ničića kako ovaj predlog nije ideološki ako je pojavljivanje Bogorodice na zidu jedne kuće u podrumu nešto što poštuju pripadnici jedne vere,a vera jeste ideologija. On je tada kao rešenje predložio referendum gde bi se građani izjasnili da li zaista žele da ovo bude novi Dan grada Zaječara, ali je Ničić odgovorio da ne želi da troši novac na referendume i da postoje mnogo bitnija pitanja o kojim se građani mogu izjašnjavati putem referenduma.

Odbornici su na pomenutoj sednici usvojili ovaj predlog, ali konačna odluka o izmeni Statuta grada nije donesena.

Kako Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave već zna da je 6. oktobar novi Dan grada Zaječara i zašto ga čestita kada još on još uvek nije usvojen?

Iz pomenutog Ministarstva su pomalo nespretno na tviteru već čestitali Zaječarcima Dan grada, a da on zvanično još nije ni ustanovljen. Takođe, gradonačelnik Zaječara, Boško Ničić, na svom fesbuk profilu je napisao sledeće:

“Novom izmenom Statuta našeg grada, koji treba da bude usvojen na prvoj narednoj sednici Skupštine, ovaj datum (06.10.) biće ustanovljen kao novi DAN GRADA!”, stoji u Ničićevoj objavi.

Postavlja se pitanje kako iz Ministarstva već znaju da li će odbornici glasati za promenu Statuta i da li ovo znači da se građanima javno stavlja do znanja da svaki predlog, svaka promena, svaka odluka koja se nađe na Skuptštini grada već unapred biva usvojena ranije dogovorenim dizanjem ruku? Jer, još jednom ponavljamo, pomenuta sednica Skupštine grada na kojoj bi se glasalo o promeni Statuta grada još nije ni zakazana, a novi Dan grada već je uredno čestitan.