Ministar Tomislav Momirović u Zaječaru: Projekti u Zaječaru sa republičkog nivoa podržani sa 1,5 milijardi dinara

Projekti u Zaječaru u poslednjih nekoliko godina sa republičkog nivoa podržani sa 1,5 milijardi dinara, rekao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije Tomislav Momirović prilikom svoje posete gradu na Timoku.

Ministar je svoju posetu započeo sastankom u Gradskoj upravi, a zatim je sa gradonačelnikom Zaječara Boškom Ničićem obišao ulicu Ivana Milutinovića, Pavla Ilića i Save Kovačevića, kao i Vojničku ulicu, čije su rekonstrukcije u toku.

Sastanku u Gradskoj upravi su porеd Ministra Tomislava Momirovića i gradonačеlnika Zajеčara Boška Ničića, prisustvovali i posеbni savеtnik ministra Miloš Adamović i dirеktor JP “Putеvi Srbijе” Zoran Drobnjak. Na sastanku je bilo rеči o rеhabilitaciji putеva u 42 sеla na tеritoriji grada Zajеčara, kao i o komunalnoj infrastrukturi u gradu.

Ministar Momirović istakao je da se u Zaječaru izvode radovi na četiri saobraćajnice, što je podrška republike vredna 220 miliona dinara. U izgradnju fabrike za preradu otpadnih voda i 48 kilometara kanalizacione infrastrukture biće uloženo 30 miliona evra iz aranžmana sa kineskim partnerima.

„Mi smo potpisali veliki ugovor sa kineskim partnerima u investiciji u komunalnu infrastrukturu. Samo u Zaječaru ćemo krajem ove godine i sledeće godine investirati 30 miliona evra za prečišćavanje otpadnih voda i 48km kanalizacione infrastrukture. Za ove radove u Ivana Milutinovića, “Putevi Srbije” su odvojile 220 miliona dinara. Mi te investicije moramo da iskoristimo da potpuno obnovimo ne samo tu infrastrukturu, nego i lokalne saobraćajnice. Dosta smo o tome pričali, moramo da napravimo ozbiljnu strategiju. Mora da se nastavi sa investicijama. Krenule su investicije u stadion. Zaista mislim da je Zaječar i sada, a naročito u narednim godinama neće moći da se prepozna. Mislim da smo dali zaista maksimum da radovi krenu brzo i da se pokrenu sve mašine“, rekao je Momirović.

Ničić je poručio da je rekonstrukcija Ivana Milutinovića, Pavla Ilića i Save Kovačevića dogovorena pre godinu dana. Rok za završetak ovih radova je dva meseca.

„Mi smo sa Drobnjakom i prethodnom ministarkom ovo dogovorili pre godinu i nešto dana. Krenuli smo u realizaciju ulice Pavla Ilića kao sastavni deo ovog projekta. Sa ministrom Momirovićrem razgovarali smo o našim projektima da do 2025. godine rehabilitujemo gotovo sve seoske ulice i puteve koji su uništeni, nego da i ovako jedan krupan projekat odredimo. Dobili smo 5 hiljada tona grebanog asfalta koji će nama i te kako dobro doći da neka naselja gde nismo mogli da asfaltiramo ili smo ostavili neasfaltirano zbog radova na kanalizacionoj mreži. Grad Zaječar sa svojim prihodima i bez pomoći Republike nikad ne bi mogao da uradi. Drugo, dobićemo nešto što je stabilno i što narednih pedeset, sedamdeset godina će ulivati ljudima sigurnost da neće stalno pucati i da neće imati nikakvih problema. Sama ulica Ivana Milutinovića, Pavla Ilića, Save Kovačevića, tu se ne završava projekat sa ovih 220 miliona pomoći države i ono što smo mi preko javnog preduzeća „Vodovod“ uložili u kanalizacionu mrežu i vodovodnu zamenu i to će se nastaviti. Mi krećemo nakon toga u drugu fazu ulica Hajduk Veljkova, znači od ostrva pa do mosta i Negotinski put pa do Vražogrnačke rampe. Naredne dve ili tri godine, mislim da ćemo uspeti i Crvene armije ulicu kompletnu, ona je u lošem stanju, to je regionalni put, ali paralelno sa tim, ono što je bitno reći, jeste da je urađen projekat, da se radi prostorni plan, i da rešenje trajno u narednih 50, 100 godina za Zaječar jeste zaobilaznica koja skreće kod Feliks Romulijane skretanja i ide iznad Zvezdana preko Belog Brega i spušta se negde tamo kod asfaltne baze. Da grad bude grad, a da teretni saobraćaj izmestimo van grada“, kazao je Ničić.

Nakon ulice Ivana Milutinovića, ministar građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе Tomislav Momirović je sa gradonačеlnikom Zajеčara Boškom Ničićеm obišao radove i u Vojničkoj ulici u Zaječaru.

„Radi se 960 metara od početka Vojničke ulice do kraja. Ulaže se 1000 tona asfaltne mase i vrednost ovih radova je blizu 17 miliona dinara sa PDV-om“, rekao je Ničić.

„Impresivno je kada se ovako radi u gradu. Gradonačelnik Ničić izborio se za rekonstrukciju čak četiri saobraćajnice. Investicije će biti još veće narednih godina. U narednom periodu računam da ćemo realizovati prave projekte“, dodao je Momirović.

Momirović je naglasio da rekonstrukcija pruge Niš – Zaječar trebalo bi da bude završena u junu ove godine. Momirović je podsetio da je rekonstrukcija pruge od 108 kilometara trebalo da bude završena 1. novembra.