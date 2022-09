Miletić: Evroprajd će biti održan prema planu, osigurati bezbednost učesnika

Jedan od organizatora Evroprajda Goran Miletić izjavio je da će ta manifestacija biti održana „prema planu“.

„Kompletan program koji uključuje koncerte i šetnje… Program kreće u ponedeljak u 10 sati“, kazao je Miletić na konferenciji za novinare ispred Skupštine Beograda.

Miletić podseća da će u subotu biti održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost.

„Mi pozivamo predsednika i savet da donese odluku na tom telu, prema kojoj će svi učesnici Evroprajda biti zaštićeni. To je nešto najvažnije danas, i pozivamo sve građane da budete s nama tog dana i da na taj način iskažemo solidarnost“, rekao je Miletić.

On je naglasio da Savet za nacionalnu bezbednost ni u jednoj državi ne bi trebalo da odlučuje o Prajdu, ali da ovo neće biti prvi put da to telo u Srbiji razmatra o toj manifestaciji.

„Mi smo u ovoj zemlji nekako navikli na to, da je to nekako bezbednosno pitanje. Mi tu ne možemo ništa, ali ako je to potrebno – mi podržavamo državu u tome da održi Savet za nacionalnu bezbednost i pozivamo da na dnevni red doda ovu temu i razmatra Evroprajd“, rekao je Miletić.

Miletić je podsetio da je sve krenulo od toga kada je „gradonačelnik Šapić rekao da neće dopustiti da se u Skupštini grada održi otvaranje Evroprajda“.

Dodao je da će javnost biti obaveštena u narednih para dana gde će to otvaranje biti upriličeno.

„Imaćemo svih 130 događaja, možete videti na našem sajtu koji su to događaji. Najvažnija je Međunarodna konferencija o ljudskim pravima, koja će trajati četiti dana“, kazao je Miletić.

Miletić naglašava da će se šetnja održati u svakom slučaju.

„Mi smo odlučni da se šetnja desi prema planu, ne možemo imati Evroprajd bez šetnje, i mi na šetnji insistiramo. Svesni smo da policija može da je zabrani, bilo je ranije, ali sve te četiri zabrane su bile protivustavne“, kazao je Miletić.

Dodaje da nisu za sukobe.

„Mi nismo za konfrontaciju, mi smo za rešenje kroz kompromis. Nastavljamo komunikaciju s vlastima, pozivamo Savet za nacionalnu bezbednost da donese odluku o zaštiti svih učesnika. Mi smo građani kao i svi drugi, nismo zli ljudi, samo želimo da koristimo slobodu okupljanja, šetaćemo za ljubav, budite s nama 17. septembra u 17 sati“, naglasio je.

Miletić je naglasio da su oni spremni i na eventualni kompromis sa državom i gradom, što bi podrazumevalo moguću izmenu rute šetnje, ali ne van centra grada, kao i izmenu lokacije održavanja koncerata koji su za sada najavljeni u Prajd parku u Donjem Kalemegdanu.

