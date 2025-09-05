MEGAEKSKLUZIVNO! HYPE DOBIO TRAJNU DOZVOLU ZA KANAL „HYPE CINEMA“ NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE I EVROPSKE UNIJE!

Megaekskluzivno!

Dana 4. septembra 2025. godine, Savet za elektronske medije Republike Hrvatske jednoglasno je doneo odluku o dodeli trajne dozvole za specijalizovani TV kanal HYPE CINEMA kompaniji Hype Production d.o.o. iz Zagreba, koju predvodi direktor Thomas Dolački.

Saopštenje prenosimo u celosti:

„Dana 4. rujna 2025. godine, Vijeće za elektroničke medije Republike Hrvatske jednoglasno (svi ZA, 0 protiv) donijelo je odluku o dodjeli trajnog dopuštenja za specijalizirani televizijski kanal HYPE CINEMA trgovačkom društvu Hype Production (Hype Hrvatska) d.o.o. iz Zagreba, na čelu s direktorom Thomasom Dolačkim.

Dopuštenje je dodijeljeno za područje svih država bivše Jugoslavije te Europske unije, čime je HYPE CINEMA pozicioniran kao novi čimbenik u regiji u segmentu filmskog i specijaliziranog sadržaja.

No, ovo je tek početak. Tijekom 2026. godine Hype televizija lansira premium pay TV paket HypeONE pod sloganom „Za svaku obitelj“. Paket će obuhvatiti niz specijaliziranih kanala koji će svojom raznolikošću, kvalitetom i inovacijom zadovoljiti sve generacije gledatelja.

Megaekskluzivno

Hype televizija već je prepoznata kao brend koji donosi svježinu, inovaciju i sinergiju u medijski prostor. Jasna vizija, hrabri iskoraci i posvećenost najvišim standardima prepoznati su ne samo u Hrvatskoj, nego i na međunarodnoj razini. Upravo zahvaljujući snažnom i odlučnom vodstvu Glavnog direktora i vlasnika Hype produkcije Saše Mirkovića i Thomasa Dolačkog direktora Hype Hrvatska, Hype se pozicionira kao najperspektivnija medijska kuća nove generacije.

Hype nije samo televizija – Hype je vizija i obećanje budućnosti u kojoj sadržaj postaje iskustvo, a gledatelj partner.“

HYPE TELEVIZIJA U HRVATSKOJ

Direktor i vlasnik Hype televizije i produkcije HYPE, Saša Mirković poručuje da će Hype TV podići lestvicu zabave u Hrvatskoj „ne za jednu, nego za dve stepenice“, a uz postojeću produkciju u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji i dijaspori, sada planira i snažan prodor na hrvatsko tržište.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs V.M.

PRATITE NAS!

Zajecaronline.com pratite i putem Instagrama i Facebook-a!