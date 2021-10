Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima na Fakultetu za menadžment

U subotu, 23. oktobra 2021. godine na Fakultetu za menadžment u Zaječaru biće održan 11. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima. Tema ovogodišnjeg simpozijuma je ,,Uticaj pandemije COVID-19 na ekonomiju, prirodne resurse i održivi razvoj”.

Organizator simpozijuma je Fakultet za menadžment Zaječar u saradnji sa partnerskim institucijama Faculty of economics Lum Jean Monnet University Bari, Italy , Economic Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland, Faculty of business studies Mediterranean University Podgorica, Montenegro , Slobodnom zonom Pirot i Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS),

Svoje naučne radove i rezultate istraživanja će predstaviti više od 70 istraživača iz zemlje i inostranstva. Prijavljeni radovi će u celosti biti štampani u zborniku saopštenja, a izabrani radovi u tematskom zborniku međunarodnog značaja.

Zbog trenutne situacije, simpozijum će ove godine biti održan on-line putem Zoom platforme.

Otvaranje i početak rada simpozijuma su zakazani za 11 časova.