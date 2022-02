Mali: Prijava za 100 evra pomoći mladima od 16. do 31. maja

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da prijava za 100 evra pomoći mladima, od navršenih 16 do navršenih 29 godina počinje 16. maja ove godine i da će trajati do 31. maja. Automatsko uplaćivanje ove pomoći sledi svima koji su se za isti iznos prijavili u januaru. Prijava će važiti za one koji su u međuvremenu napunili 16 godina.

Na sednici Vlade danas će se naći i Predlog izmena zakona o isplati dodatnih 100 evra mladima od 16 do 29 godina.

,,Od 16. do 31. maja otvorićemo proces prijava, pri čemu svi koji su se već prijavili, njih 1.059.411, ne treba da se ponovo prijavljuju. Njima ćemo automatski uplatiti 100 evra, ali ćemo otvoriti proces prijava za sve one koji u međuvremenu napune 16 godina, ili su na neki drugi način stekli to pravo, jer i njima želimo da omogućimo da dobiju ovu veliku pomoć”, izjavio je ministar.

Isplata ove državne pomoći očekuje se u prva tri dana juna.