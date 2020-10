Liga budućih šampiona od novembra u Zaječaru

Čelnike Lige budućih šampiona, jednog od najuspešnijih i svakako najdugovečnijih projekata u srpskom omladinskom fudbalu, ugostio je generalni sekretar Sportskog saveza grada Zaječara, Igor Božinović, a u prostorijama zaječarske “kuće sporta” dogovoreno j da se i ovaj deo Srbije uključi u organizaciju, a da Zaječar bude domaćin i centar lige Timočke Krajine.

Direktor Lige budućih šampiona Vladimir Perić i generalni sekretar Marko Popadić su istakli zadovoljstvo što će se najzad i istočna Srbija uključiti u ovaj prestižni projekat.

“Liga postoji već 25 godina, počela je naravno u Beogradu, ali se godinama širila po celoj Srbiji. Učestvuju mali fudbaleri od 6 do 12 godina, dakle od školica fudbala pa sve do kategorije petlića, a nekoliko stotina klubova u 10 centara svake godine prođe kroz naš sistem. Imamo podršku Sportskog saveza Srbije, veliki broj asova prodefilovao je ligom, a sve to prate i kamere SOS kanala”, istakao je direktor Lige Vladimir Perić.

Liga budućih šampiona Timočke Krajine, krenuće u Zaječaru u drugoj polovini novembra, igraće se po dvokružnom sistemu u šest uzrasnih kategorija, od 2008. do 2013. godišta, a pobednici će obezbediti plasman u završnicu takmičenja, koje se tradicionalno održava krajem maja na Zlatiboru.

izvor: glassporta.rs