Letovi između Beograda i Amsterdama dostupni dva puta dnevno i tokom zimske sezone!

U sezoni 2026/2027 tokom zimskog reda letenja dva puta dnevno su dostupni letovi između Beograda i Amsterdama. Zimski red letenja je na snazi od 25. oktobra 2026. do 27. marta 2027. godine, saopšteno je iz holandske avio-kompanije KLM. Kako je navedeno, veze između Beograda i Amsterdama imaju dugu istoriju. KLM je prvi put poleteo za Beograd 1. oktobra 1931. godine, na liniji koja je iz Amsterdama, preko Lajpciga i Budimpešte, nastavljala sve do Batavije, današnje Džakarte, u tadašnjoj Holandskoj Istočnoj Indiji.

Letovi između Beograda i Amsterdama u narednim decenijama više puta su ukidani i obnavljani, a redovna linija ponovo je uspostavljena u maju 2021. godine. Tokom aktuelne zimske sezone zadržava se isti obim saobraćaja na ovoj relaciji. Iz Amsterdama KLM leti ka ukupno 164 destinacije u 64 zemlje, od kojih su 93 u Evropi, a 71 na drugim kontinentima, što putnicima iz Beograda omogućava povezivanje sa širokom mrežom evropskih i interkontinentalnih linija holandske aviokompanije.

Avio-kompanija takođe najavljuje uvođenje besplatnog brzog i neograničenog Wi-Fi interneta na interkontinentalnim letovima od sredine 2027. godine. Usluga će biti dostupna u svim klasama, uz Flying Blue nalog. Besplatan Wi-Fi već je dostupan na većem delu KLM-ove evropske flote.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.