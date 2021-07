Letnji vašar od 21. do 23. jula!

Štab za vanredne situacije grada Zaječara doneo je odluku da letnji vašar ipak bude održan od 21. do 23. jula, uz obavezno poštovanje strogih propisa i epidemioloških mera protiv širenja korona virusa.

Organizator je dužan da uz pomoć redarske službe komunalne milicije i saobraćajne policije spreči zauzimanje prostora za prodaju bilo kakve robe i pružanje uslova u širini od najmanje 5 metara od puta koji vodi ka Fudbalskom stadionu, Hali sportova i park šumi “Kraljevica”.

Izvođenje muzičkog programa, rad ugostiteljskih radnji, prodaja roba i pružanja usluga, na letnjem vašaru u Zajačaru, dozvoljeno je do 01:00 čas (shodno odluci Republičkog Kriznog štaba).

​Nalaže se JKP „Timok održavanje“ Zaječar, kao preduzeću kome je povereno organizovanje vašara, da javnu licitaciju radi izdavanja u zakup zemljišta održi najranije 24 sata pre vremena određenog za postavljanje tezgi i zabavnog parka.

​Nalaže se JKP „Timok održavanje“ Zaječar da postavljanje prodajnih mesta i montiranje tezgi može početi 20.07.2021.g. od 06:00 časova, odnosno 24 časa pre početka vašara, a zabavni deo vašara (luna park, vrteške i sl.) može početi 19.07.2021.g. od 06:00 časova, odnosno 48 sati pre početka vašara.

Nalaže se JKP „Timok održavanje“ Zaječar da ukloni postavljene tezge prodavaca u roku od 24 sata od završetka vašara, odnosno najkasnije do 24.07.2021.g. do 22:00 časa, zabavni deo vašara (luna park, vrteške i sl.) 48 sati od završetka vašara, odnosno najkasnije 25.07.2021.g. do 22:00 časa.

​Pravna lica i preduzetnici kao i sva lica koja vrše prodaju hrane i pića na letnjem vašaru dužni su da u odnosu na zaposlene i korisnike usluga primene sve preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, a posebno održavanje fizičke distance i nošenje zaštitne maske prilikom prodaje prehrambenih proizvoda kao i dezinfekciju svih uređaja za rad posle pružene usluge svakom pojedinačnom korisniku.

JKP „Timok održavanje“ Zaječar je dužno da sa svim prodavcima i zakupcima tezgi zaključi ugovore. Ugovorima će biti definisane i obaveze zakupaca i prodavaca koje se odnose na primenu mera koje se odnose na sprečavanje zarazne bolesti Kovid 19, odnosno obaveza prodavaca da imaju kod sebe potvrdu o vakcinaciji, preležanoj Kovid -19 infekciji ili važeći brzi antigenski test ili PCR test (ne stariji od 72 sata) izdat od nadležnih zdravstvenih službi (Zdravsvenog centra Zaječar ili ZZJZ „Timok“ Zaječar ili ZZJZ iz kraja iz koga dolaze) kao i pravo ovog preduzeća da zakupcima koji se ne pridržavaju propisanih mera naloži uklanjanje tezgi, bez prava povraćaja novca koji su platili na ime zakupa, ukoliko krše ugovorene obaveze.

​Pravnim licima i preduzetnicima i fizičkim licima koja bez dozvole i potpisanog ugovora vrše prodaju robe ili pružaju usluge, ili ne postupe po nalogu za uklanjanje sa prostora vašarišta nakon utvrđenog kršenja propisanih mera kao i osoba koje ne ispunjavaju propisane uslove iz ove odluke podneće se krivična prijava na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva od zarazne bolesti.

Štab za vanredne situacije grada obezbediće non stop dežurstvo komunalne policije, sanitarne inspekcije kao i pripadnika PU Zaječar a radi asistencije radnicima JKP „Timok održavanje“ angažovanim na organizaciji letnjeg vašara.

​Posetioci letnjeg vašara su dužni da između dva lica koja nisu članovi istog domaćinstva, drže fizičku distancu od 2 metra. Ukoliko nije moguće održati propisano rastojanje između dva lica od najmanje 2 metra obavezno je nošenje zaštitne maske.

​Nepoštovanje propisanih mera od strane posetioca vašara biće sankcionisano propisanim novčanim kaznama od strane nadležnih organa.