Letnji dan u Zaječaru, temperatura do 30 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u celoj zemlji biti pretežno sunčano i toplo.

Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, severnih smerova. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 29 stepeni do 31 stepen.

U Zaječaru sunčano i toplo. Vetar umeren, severoistočni. Najniža temperatura oko 16 stepeni, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

Narednih dana pretežno sunčano. Od sredine nedelje na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima naoblačenje i osveženje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za nedelju 2. avgust 2020.

Usled očekivane biometeorološke situacije naročit oprez se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu promenlјivog raspoloženja i glavobolјe. U najtoplijem delu dana se svima savetuje izbegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja.