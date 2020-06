Lep i sunčan dan, temperatura oko 28 stepeni u Zaječaru

Republički hidrometeorološki zavod Srbije saopštio je da će u većem delu zemlje danas biti pretežno sunčano i toplije.

U Srbiji će danas i sve do 2. jula biti pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne u planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar danas slab i umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.

U Zaječaru pretežno sunčano i toplije. Vetar slab, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Za vikend i u ponedeljak pretežno sunčano, uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za četvrtak 25. jun 2020.

Očekivana biometeorološka situacija može doprineti smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja.