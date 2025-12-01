LAŽNI PREDSEDNIK I LICEMER! “NEĆU DOPUSTITI DA NAPADATE ACU LUKASA ZARAD STICANJA JEFTINIH POLITIČKIH POENA!” Saša Mirković odgovorio Dodiku, pa spomenuo i TUŽBE! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, u novoj izjavi putem Tiktoka je raskrinkao Milorada Dodika, bivšeg predsednika Republike Srpske. Mirković tvrdi da Dodik želi da stopira muzičku zvezdu Acu Lukasa u njegovom radu, između ostalog. Spomenuo je i Nasera Orića, koji se fotografisao sa Lukasom, od čega je sve počelo.

„Jedini koji u ovom svetu nema kredibiltet da glumi predsednika je Milorad Dodik. On glumi predsednika i ušao je u tu ulogu i diktatorski hoće da stopira Aci Lukasu, pa i celom timu našem da radi i prevređuje. Pa neće to baš tako ići Milorade. Aca je napravio glupost zato što je seo za taj sto ili je bio u društvu čoveka, ali koga ne poznaje. I siguran sam da Aca to ne bi uradio da je znao ko je čovek. Eh, ali ti si znao šta radiš juče, tj. znao si da napadaš nevinog čoveka samo zarad sticanja jeftinih političkih poena. Te političe poene smo ti već dali tako što smo te podržali u kampanji kojoj si imao. Nismo ti mi krivi što si ti sad već lažni predsednik Republike Srpske. Nemoj to da zaboraviš“, jasan je bio Mirković.



Opisao je koliko je Dodik licemeran.

„Puno toga ja mogu da ti kažem i siguran budi da neću da dozvolim da Acu niko gazi jer Aca je moj brat. Tebi smo puno pomogli, sram te bilo. Sram te bilo, jer ti si čovek koji je jedan licemer i tako licemeran imaš i dvojno državljanstvo i rezervne položaje i rezervnu Republiku Srbiju, mi nemamo! Mi imamo jednu našu državu ali poštujemo celovitu Bosnu i Hercegovinu i tako će ostati. I nećete nas posvađati ni sa kim, a ništa nemamo za razliku od tebe sa Naserom Orićem„, izjavio je čelnik Hype produkcije, koji je i najavio tužbe.

„I nemoj da te ja podsećam kakve ti sve veze imaš sa Naserom Orićem. Nadam se da smo se razumeli a pojasniću ti ako treba i ovih dana dalje. Ovi iz Jahorine iz Olimpijskog centra što glume mangupe pa daju saopštenja zato što ih pozove predsednik jedne političke partije i lažni predsednik entiteta Republika Srpska. Prvo, vi ste nas zvali, ne mi vas. Vi ste tražili da Aca nastupa na Jahorini, a ne mi. Što se nas tiče ne moramo da nastupamo. Ali sigurno ne na ovakav način nećete da otkazujete nastupe, a da nas ne pitate jer ćete za to da popijete tužbe zato što ste reklamirali Acu Lukasa bez potrebnih ovlašćenja„, zaključio je Saša Mirković, a video pogledajte na sredini teksta

