Lalić i Trifunović: Dete je bilo bez svesti, naš posao je da spasavamo živote

„Naš posao je da svakodnevno spasavamo živote, srećnim sticajem okolnosti našli smo se na licu mesta kada se nesreća dogodila. Srce nam je na mestu kada shvatimo da smo spasili jedan mladi život koji je tragično mogao da bude ugašen“, kažu dva jučerašnja heroja, pripadnici vatrogasne jedinice u Zaječaru, Saša Lalić i Andrija Trifunović.

Saša Lalić, vatrogasac koji je dečaka izvukao iz šahta objasnio je da on nije bio pri svesti, glavom okrenut na dole i da se jedva video kada ga je kolega spustio u sam šaht.

„Kolega i ja smo se vraćali sa posla i negde oko 8 sati videli smo gužvu kod Kopaoničkog mosta na Popovoj plaži. Žena je vrištala i pokazivala na dole, rekavši da je njen sin upao u šaht. Izašli smo iz mog privatnog vozila i videli samo noge deteta u šahtu. Otrčao sam do auta, uzeo sajlu za vuču, kolega me je zavezao i spustio dole. U jednom trenutku dečak se više nije ni video u vodi, nekako sam ga uhvatio za nogu i kolega me je zajedno sa prolaznicima izvukao nazad. Dete je bilo u nesvesnom stanju, bio je modar, crn u licu, kolega je pristupio procesu reanimacije, u jednom trenutku on je izbacio vodu iz usta i počeo da plače. Nakon par minuta naišla je Hitna pomoć i preuzela dete. Ovo je naš posao, mi to radimo svaki dan i cilj ovog posla je da nekome spasimo život“, rekao je Saša Lalić.

Andrija Trifunović je dodao da se u trenutku kao što je bio ovaj, reaguje instinktivno.

„Nema vremena ni prostora za neko razmišljanje ovakvim situacijama. Deluje se momentalno i nama je najvažnije i srce nam je na mestu kada shvatimo da smo spasili jedan mladi život koji je tragično mogao da bude ugašen. U suštini, to je naš posao, ali možemo da kažemo da smo mi vatrogasci na dužnosti i van radnog vremena, takav je ovaj poziv. Veliku zahvalnost dugujemo i ministru policije, načelniku sektora, jer ljudi su prepoznali ovaj čin kao čin humanosti, koji treba da se prikaže nekoj široj javnosti“, istakao je Trifunović.

Načelnik Odeljenja za vanredne situacije, pukovnik policije Branislav Matić, rekao je da je prilikom akcije spasavanja presudila snalažljivost vatrogasaca da sa onim što trenutno imaju izvuku najbolje u datoj situaciji.

„Ovakva situacija nije česta, potovo da se van radnog vremena vatrogasci nađu na licu mesta. Oni su obučeni, susreću se za raznim slučajevima tokom svoje dužnosti i treba napomenuti da su se u datom trenutku odlično snašli sa ograničenim sredstvima koja su imali pri ruci. Dete nije davalo znake života u trenutku kada su uspeli da ga izvade iz šahta, reanimacija i veštačko disanje su izvedeni uspešno i Hitna pomoć je dečaka preuzela već u svesnom stanju. Koliko čujem od lekara dete je dobro i čestitao bih momcima na ovom velikom poduhvatu“, objasnio je Matić.

Nama ostaje samo da dvojici hrabrih momaka čestitamo i budemo srećni što u našoj vatrogasnoj jedinici rade ovakvi ljudi!

Da li je šaht bio nebezbedan i ukoliko jeste, da li će neko preuzeti odgovornost, ostaje nam da vidimo.