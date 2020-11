Krizni štab: Svi đaci na raspustu tri dana, zabrana okupljanja više od pet osoba

Nismo se odlučili na neke najradikalnije mere. Situacija jeste izuzetno nepovoljna i nestabilna, kazala je.

Prvobitno je trebalo da na raspust idu samo osnovci, 11, 12, 13. da bude jesenji raspust, odlučili smo da na raspust idu i deca iz srednje škole, i na podruju centrale Srbije i Vojvodine.

Prethodne nedelje je ukupno potvrđeno prisustvo virusa kod 248 dece, od toga je 151 bilo iz srednje. U prva četiri dana ove nedelje infekcija je potvrđena kod 202 osobe, 74 iz osnovne i 128 iz srednje. Od početka škole kod 708 đaka je potvrđen virus, prenosi Kisić Tepavčević. Navodi da je stabilna epidemiološka situacija u škoslkoj sredini pre svega zbog odgovornog ponašanja dece i nastavnika. Najmanje je u osnovnim školama i najmanje u najnižim razlozima, istakla je.

Popunjenost bolničkih kapaciteta raste, prenela je Kisić Tepavčević. U Beogradu je najveći broj potvrđenih infekcije – Beograd 1.144, Novi Sad 219, Kraljevo 60, Niš 50, Vranje 32, Zrenjanin 29, Pančevo 25, Sremska Mitrovica 22.

Gotovo u svakom gradu naše zemlje je svakoga dana je potvrđeno bar nekoliko slučaja, što nam govori o velikom broju potencijalnih rezervoara, kaže Kisić Tepavčević.

U Beogradu je 14 posto dnevno zaraženih sa opštine Novi Beograd, 13 Zemun, Zvezdara i Čukarica oko 11 odsto.

Prošlo je tačno osam meseci od prvog slučaja ove bolesti u našoj zemlji, od tada je registrovano da je 53 odsto bilo zastupljeno osoba muškog pola, 46 osoba ženskog pola, prenela je Kisić Tepavčević. Od 20 do 29 godina je bilo 14 posto obolelih, najviše od 30 do 39 – bilo je 20 odsto, dakle svaka peta osoba koja je imala infekciju, oko 19 posto od 40 do 49, od 50 do 59 17 odsto, od 60 do 69 godina 13 odsto obolelih, od 70 do 79 godina sedam, od 80 do 89 tri posto i starijih od 90 bilo je ukupno 0,3 odsto.

