Krizni štab apeluje: Vakcinišite se, situacija lako može da izmakne kontroli

Ministarka Darija Kisić Tepavčević izjavila je posle sednice Kriznog štaba da je najveći deo današnjeg sastanka posvećen tome kako da se poveća obuhvat vakcinacijom. “Mladi moraju da shvate da je to društvena odgovornost i da mora da se pokaže da su mladi odgovorni ljudi koji štite svoju okolinu. Situacija je još uvek stabilna, međutim to lako može da izmakne kontroli, a jedini način da se zaštitimo jeste da se vakcinišemo”, kaže ona.

Kako je navela Kisić Tepavčević, vidi se pogoršanje situacije u svetu, što ima veze s novim sojevima, ali najvećim delom je to u vezi sa nedovoljnim obuhvatom vakcinacijom.

„Što se tiče naše zemlje, jeste još uvek povoljna epidemiološka situacija, ali beležimo poslednjih dana porast novoobolelih. Virus nije na odmoru, tu je, nažalost i dalje svaki dan neko od naših sugrađana izgubi bitku s ovom bolešću. U odnosu na broj hospitalizovanih, poslednjih meseci preko 99 odsto nije vakcinisano, a kad je u pitanju broj umrlih, prakitčno nije bilo osoba koje su kompletno vakcinisane“, kaže ministarka.

Kako je rekla, najveći deo današnjeg sastanka je bio posvećen tome na koji način da se utiče da se poveća obuhvat vakcinacijom.

„Vakcina štiti od bolesti, štiti od smrtnih ishoda, to je kolektivna odgovornost, ne štitimo samo sebe, nego i one koje najviše volimo. Bar jednu dozu je primilo 2.772.927 osoba, a kompletno je vakcinisano 2.642.507 osoba, to je 49 odsto punoletnih stanovnika naše zemlje, ovaj procenat nije dovoljan ukoliko želimo da što spremniji dočekamo jesen i sezonu respiratornih infekcija“, kaže ona.

Dodala je da postoje regioni gde je velika svest o značaju vakcinacije – opštine Stari Grad, Savski Venac, Grad Beograd, Priboj, Niš, Užice, Kladovo, Kikinda, Novi Sad…

„Naš glavni grad prednjači kad je u pitanju obuhvat vakcinacijom, što je dobro jer je tu najveća gustina naseljenosti, broj kontakata…“, kaže, dodajući da nažalost postoje i regioni gde je jako nizak obuhvat vakcinacijom – Tutin, Novi Pazar, Lajkovac, Mionica…

Istakla je da mora da se apeluje na sve koji se do sada nisu vakcinisali da se vakcinišu, jer vakcinacija spasava živote.

„Svega 17,42 odsto stanovnika uzrasta 18 do 30 godina je vakcinisano, manje nego svaki peti stanovnik naše zemlje u ovoj uzrasnoj grupi je vakcinisan. Jeste da je to grupa najzdravijih, koji su retko bolesni, ali moraju da shvate da i oni mogu da se razbole, da najverovatnije neće imati tešku formu, ali da nose virus i mogu da ga prenose svima oko sebe“, kaže Kisić Tepavčević.

Mladi ljudi se, kaže, najviše kreću.

„Moraju da shvate da je to društvena odgovornost i da mora da se pokaže da su mladi odgovorni ljudi koji štite svoju okolinu. Situacija je još uvek stabilna, međutim to lako može da izmakne kontroli, a jedini način da se zaštitimo jeste da se vakcinišemo“, kaže ona.

