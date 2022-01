Kraljevica razorana, pesak za novi stadion vadi se blizu Zapadne tvrđave?

Pesak za novi stadion na Kraljevici vadi se upravo na platou prema Zapadnoj tvrđavi na Kraljevici! Kako nam je na licu mesta rečeno, odobrenje za ovako nešto uredno je dobijeno od strane gradske uprave.

Svi Zaječarci koji u toplijim mesecima vole da šetaju našom prelepom Kraljevicom znaju gde se nalazi plato i put prema Zapadnoj tvrđavi. Ipak, novo otopljenje doneće im i veliko iznenađenje, jer je ova staza razorana zbog stalnih prolazaka kamiona i bagera, a jedno celo brdo, odakle se pesak vadi, praktično je nestalo!

Dok smo pratili tragove bagera nailazili smo na ovakve slike. Staza potpuno uništena, otpad razbacan na sve strane!

A iza brda, bager i kamion koji odvozi iskopani pesak. Spustivši se u “krater”, tamo smo zatekli samo jednog od radnika, koji nam je saopštio da se sa ove lokacije vadi pesak za novi stadion koji je trenutno u procesu izgradnje, kao i da su dobijene potrebne dozvole od gradskih vlasti. Na naše čuđenje i pitanje kako je uopšte dozvoljeno da se na ovakvom prirodnom bogatstvu dešava iskopavanje peska, i sam radnik slegao je ramenima i rekao da je “i njemu to bilo čudno”.

Na putu nazad, sreli smo Zaječarca koji svog psa svakoga dana šeta ovom rutom.

“Sve puteve koji su ovde postojali, kojima su ljudi dolazili do svojih vikendica, sve je to uništeno. Kada smo pitali kada će to biti uređeno, rečeno nam je da je to radila bivša pirotska firma i da sa njima nemaju ništa. Ovde su bacali i i dalje bacaju đubre, među kojim je i gvožđe, drveće, koje sve kasnije samo zatrpaju zemljom”, rekao je Nebojša Umljenović.

Šta se ovo dešava sa našom Kraljevicom i da li zaista u ovom gradu baš ništa nije sveto?