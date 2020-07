Kon: Više se ne može tolerisati neusklađenost izjava epidemiologa

Epidemiolog Predrag Kon rekao je za TV Prva da nema indikacija da se epidemiološka situacija u Beogradu popravlja, te da se više ne može tolerisati neusklađenost izjava epidemiologa.

„Institucije moraju da u potpunosti preuzmu svoj posao. Epidemiolozi moraju da formiraju svoje stavove i postoji nekoherentnost izjava koje se više ne mogu tolerisati. Iz razloga što se epidemiloška situacija u Beogradu još pogoršava. Očekujemo poboljšanje krajem nedelje“, zaključio je on.

Pozvao je epidemiologe da opreznije daju izjave o koronavirusu.

„Takve mere, koje su nekada preduzete, inicijativom predsednika, mora se reći, sada ne može da se čeka. Jer predsednik ima drugih obaveza“, rekao je Kon.

„Ovo govorim jer je pred nama velika borba. Priča da će sve ovo proći, što ja želim, ali virus pokazuje da će nove mere pokazati tek u sledećoj nedelji da li imaju efekta. Dolazak jeseni je nešto što je vrlo blizu i za to moramo da se pripremimo“, naveo je Kon.

Zamena za zaključavanje je nošenje maski

Prema njegovim rečima, sada nema restriktivnih mera i vrlo je teško i malo moguće da se takve mere ponovo donose.

„U slučaju da dođe do kolapsa zdravstvenog sistema nema druge mere osim karantina. Zamena za zaključavanje je nošenje maski“, rekao je on.

Kon je dodao da ako svi nosimo zaštitne maske nema mogućnosti da dođe do slučajne infekcije.

„Kapljično se sigurno prenosi, aerogeno moguće da se prenosi tamo gde se stavlja na respiratore, moguće da se prave tako sitne aerosolne čestice koje mogu tako da se šire. Ali to je samo u tim uslovima. To se priča jer je intenzitet prenošenja zaista visok u uslovima povišene spoljne temperature“, kazao je Kon.

Kon je istakao da je normalno da epidemilozi i članovi Kriznog štaba nemaju isto mišljenje, te da neki žele da se izdvajaju.

„Nama su potrebni posebno struktuirani podaci koji idu do najsitnijih nivoa, čak i u opštinama. Ako mi ne možemo u bazi podataka tako da pratimo, ne možemo ni pravovremeno da reagujemo. Sada pratimo sa 4-5 dana zakašnjenja“, rekao je Kon.

Kako je naveo, sadašnja baza podataka je informatička stvar koja je bila jako korisna, ali epidemiolozi moraju postupno da budu potpuno jasni sa svojim stavovima i da se ti stavovi nametnu.

„Ovo je posao epidemiloga, pre svega, a onda ostalih“, rekao je Kon.

Kon je o podacima o različitom broju broju umrlih od koronavirusa u Srbiji rekao da postoji razlika u infromacijama na određenim nivoima.

„Podatak koji ima direktor bonice zavisi od toga šta mu piše u izveštaju. Postavljanje toga kao glavnog problema ovog društva je potpuno neprikladno vreme i ostrašćeno govoriti o tome u ovom trenutku. Istina je najvažnija i uvek tu, jer medicinska dokumentacija postoji“, rekao je Kon.

Epidemiolog Kon je istakao da oni koji su zaraženi moraju da se izoluju.

„Ja očekujem smirenje ako građani shvate da su maske najvažnija stvar, relativno brzo će doći, za nedelju dve, da se vide efekti“, zaključio je Kon.

Kon je rekao da je podneo iniijativu premijerki Ani Brnabić i šefu epidemiloške sekcije Srpskog lekarskog društva.

„Ja sam na kraju radnog veka i nemam nikakve zadrške, ovo je neophodno da bismo držali pod kontrolom sve. Mene ne interesuje politika. Svako treba da radi svoj posao kako najbolje zna i ume i da to usmeri protiv virusa. Ovo nije prestalo, samo moramo da krajnje budemo ozbiljni“, rekao je Kon.

Kako je naveo, odgovor na tu svoju inicijativu očekuje tek za meec dana „imajući u vidu našu brzinu“.

„To znači da sam razočaran našom brzinom“, rekao je Kon.

Povećan broj testiranja u Beogradu

Kon je rekao da je povećan broj ljudi koji dolaze na testiranje u kovid ambulante u Beogradu.

„U Beogradu prosečno se javlja u pet dana 3.325 ljudi na dnevnom nivou u kovid ambulante. Od toga 73 odsto dnevno radi ispitivanje. O PCR testovima u domovima zdravlja 3.155 onih koji imaju sumnju na kovid“, rekao je on.

Kako je rekao, u 11 predškolskih ustanova je bilo kovida-19, u tri privatna dečija vrtića, kod 25 zaposlenih i 14 dece. Studenti koji čekaju rezultate na kovid-19 se za sada vraćaju, odnosno ne zadržavaju se na bolničkom lečenju.

Kon je govoreći o ljudima u samoizolaciji rekao da ne možemo da se oslonimo na svest građana.

„Trenutak za karantin je kad pukne zdravstveni sistem“, ocenio je Kon.

Kako je rekao, ne veruje da će doći do uvođenja karantina, ali da insistiranje na maturama, ne može da razume.

„Dok ne steknemo kolektivni imunitet i dok ne stigne vakcina tako ćemo živeti“, naveo je Kon.

Na pitanje da li sada hara drugi virus, Kon je rekao da možemo da teoretišemo kako dolazi do toga da ima sve više dece sa teškom kliničkom slikom.

„Mi u ovoj situaciji nemamo vremena za to. Najverovatnije je došlo do toga da je virulentnost vrlo jasna, to se vidi kroz broja obolevanja sa tešom kliničkom slikom“, kazao je Kon.

On je rekao da sve nagoveštava da će sve ostati isto po pitanju koronavirusa i na jesen, te da će maksimum imati u novembru i decembru.

„To će biti razvučeno, ne verujem da će biti istovremeno“, zaključio je on.

