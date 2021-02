Kon: U petak sigurno uvođenje novih mera protiv koronavirusa

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da je na današnjoj sednici Kriznog štaba zauzet jedinstven stav oko toga da će biti uvedene nove mere protiv koronavirusa i koje će se odnositi na vikend, ali da one nisu potpuno precizirane i da će to biti učinjeno u petak.

On je za N1 rekao da se sat vremena diskutovalo na sednici štaba da bi se došlo do tog stava i da će „skraćenja nekakvog radnog vremena svakako biti“.

„Postoji potpuno saglasje u medicinskom delu Krinog štaba i jasno je da želimo potpuno ukidanje radnog vremena u tom periodu“, rekao je Kon.

Naglasio je da postoje pravne prepreke da se u potpunosti sve zatvori na pet dana, o čemu se razmišljalo, ali da u okviru skraćenja radnog vremena postoji pravna mogućnost da „ako nekome kažete da ne može da radi tokom vikenda – to je je skraćenje radnog vremena“, a ne zabrana rada.

„Zavisi od petka, ne mogu ništa više da kažem… Zvuči da se igramo skrivalica, ali zaista nije nam takva želja“, rekao je.

Na pitanje da li to znači da može da se dogodi da neko ne radi za vikend, on je odgovorio: „Mi smo definisali najveća mesta zaražavanja, prvenstveno se to odnosi na mesta zimovanja, skijališta, da ne prozivam tačno koja, imam otpor da previše toga kažem i da umesto da razjasnim, čini mi se sve još više komplikuje”.

Upitan da li će se to odnositi na tržne centre, restorane i kafiće i da li će biti skraćivanja njihovog radnog vremena, rekao je:

„O svemu će biti reči, nema dileme da nešto mora. Ovako ostaviti tako naglo punjenje bez mera jasnih za vikend nije prihvatljivo i nije realno“, kaže Kon.

„Cenkanje oko radnog vremena da li do 18 ili do 20 sati, na to smo mi iz medicinskog dela pod navodnicima naterani, pravni okvir nas tera na to i u okviru toga tražite najpovoljnije rešenje“, rekao je Kon.

„Poštravanja mera, da se niko ne iznenadi, ozbiljno je obećano da će toga biti, ne samo za vikend već i nadalje“, rekao je Kon.

Na pitanje zašto mere nisu pooštrene ranije, za praznike, on je podsetio da je i tada rekao da za vreme praznika nismo imali brojeve da su prelazili 2.000 novozaraženih, da su bile i pojačane kontrole ali da očigledno to nije bilo dovoljno.

